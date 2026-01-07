Sập bảng quảng cáo, người phụ nữ bị thương nặng

Đăk LăkBảng hiệu cửa hàng điện thoại đổ sập, gây hư hỏng nhiều xe máy, ôtô và làm một khách hàng bị thương, sáng 7/1.

Khoảng 9h45, biển hiệu Viettel Store rộng gần 10 m, cao 5 m tại ngã ba Y Wang – Lê Duẩn, phường Ea Kao, bất ngờ đổ sập khiến nhân viên và khách hàng trong cửa hàng hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài.

Hiện trường sự việc. Ảnh: Ngọc Oanh

Tấm biển chắn kín lối ra, đè lên một số xe máy và ôtô đỗ phía trước. Một phụ nữ 61 tuổi vừa rời cửa hàng bị khung sắt đè trúng, chấn thương nặng.

Nạn nhân được người dân và con trai đưa đi cấp cứu. Nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có gió khá mạnh.

Nhiều xe máy bị bảng hiệu đè ngã. Ảnh: Ngọc Oanh

Công an phường Ea Kao làm rõ nguyên nhân.

Trần Hóa