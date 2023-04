MỹBãi đỗ xe 4 tầng ở Manhattan bị sập khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương, hôm 18/4.

Sập bãi đỗ ôtô, một người chết Video: ABC News

"Tất cả đều đổ xuống, sập đến tầng hầm", Kazimir Vilenchik, ủy viên của Sở xây dựng New York, miêu tả những gì diễn ra trong video ghi lại từ trên cao cảnh bãi đỗ xe bị sập. Một ngày sau tai nạn, tức 19/4, các nhà điều tra vẫn chưa tiết lộ nghi vấn về nguyên nhân dẫn đến tai nạn, theo Fox News.

Bãi đỗ xe có 4 tầng, nằm ở số 57 phố Ann - một con phố nhỏ chỉ vừa đủ hai ôtô tránh nhau. Phần bị sập đầu tiên là tầng mái, và các tầng khác lần lượt tiếp theo.

Dữ liệu trực tuyến của Sở Xây dựng New York cho thấy tòa nhà này có 45 vi phạm, gồm 25 vi phạm từ 2003, phần lớn liên quan tới các thang máy, theo Reuters.

Lối vào bãi đỗ xe 4 tầng, vào tháng 7/2022. Ảnh: Google Maps

Các nhân chứng nói rằng bãi đỗ xe đổ sập mà không có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. "Tất cả xảy ra rất nhanh", Thai Nguyen, 35 tuổi, quản lý của một cửa hàng gần đó cho biết.

Sandy Imhoff, 78 tuổi, sống trong một căn hộ trên cùng con phố, nói bà đã ôm hai con mèo chạy khỏi nhà khi bãi đỗ xe bắt đầu sập. "Tòa nhà của tôi rung lên. Tôi chỉ kịp tóm lấy những con mèo và rời khỏi nhà. Thật không thể tin nổi", bà cụ nói.

Tại hiện trường, một chú chó robot và một số flycam được cử đến tham gia quá trình thăm dò và cứu hộ khi lính cứu hỏa được rút ra do tòa nhà vẫn có thể tiếp tục đổ sập.

"Lúc này, chúng tôi không có lý do để tin rằng có bất cứ nguyên nhân nào khác ngoài việc sập nhà là do kết cấu. Nhưng chắc chắn rằng việc điều tra sẽ tiếp tục", đại diện sở cảnh sát New York nói.

Góc nhìn từ trên cao, cho thấy nhiều mẫu xe gầm cao, kể cả xe van, cùng đỗ trên nóc tòa nhà. Ảnh: Andrew Shulman

Cũng theo Vilenchik, giấy phép sử dụng tòa nhà này được cấp năm 1957, với mục đích làm bãi đỗ xe. Những kế hoạch lắp đặt, sửa chữa đăng ký năm 2010 là để lắp một thang máy tự động.

Hiện chưa có danh sách chi tiết số xe đỗ trên tầng mái. Chỉ vừa mới đây, một cảnh báo được đưa ra từ Anh, rằng ôtô điện có thể làm sập các bãi đỗ xe cao tầng vì quá nặng, đặc biệt là đối với các bãi đỗ xe đã xây dựng từ lâu. Tuy nhiên, không chỉ với xe điện, mà ôtô ngày nay cũng có xu hướng nặng hơn trước đây, do kích thước xe tăng, đặc biệt ở Mỹ - thị trường chuộng các dòng xe cỡ lớn như SUV và bán tải.

Trong khi xe ngày càng nặng, còn cơ sở hạ tầng trở nên già nua, xuống cấp theo thời gian, thì nguy cơ sự cố ngày càng cao.

Mỹ Anh