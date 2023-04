Sao 'X-Men: Days of Future Past' qua đời

MỹMichael Lerner - đóng Brickman trong "X-Men: Days of Future Past" - mất ở tuổi 81, hiện chưa rõ nguyên nhân.

Theo Variety, diễn viên Sam Lerner - cháu trai của Michael - xác nhận tin buồn hôm 9/4: "Chúng ta vừa mất đi một huyền thoại. Thật khó để diễn tả bằng lời sự tuyệt vời của Michael và tầm ảnh hưởng của chú đến tôi. Các bộ phim của chú luôn truyền cảm hứng và khiến tôi yêu thích nghề diễn xuất. Michael là người tự tin, tài năng nhất tôi từng biết. Việc có chung dòng máu với chú ấy cũng khiến tôi cảm thấy bản thân đặc biệt". Gia đình không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về cái chết của diễn viên.

Michael Lerner trong "X-Men: Days of Future Past". Ảnh: IMDb

Michael Lerner sinh ra và lớn lên tại bang New York và học diễn kịch tại đại học Brooklyn. Ông sau đó nhận học bổng hai năm đến London (Anh) và trở thành một thành viên của nhà hát American Conservatory ở San Francisco khi về nước. Tại đây, ông gây chú ý trên sân khấu kịch và được các ông bầu mời tới Hollywood đóng phim cuối thập niên 1960.

Sau một số dự án truyền hình đầu tay, Lerner dần xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh như Alex in Wonderland, The Ski Bum, The Candidate. Năm 1991, ông gây chú ý với nhân vật Jack Lipnick trong tác phẩm Barton Fink của anh em đạo diễn nhà Coen. Vai diễn mang về cho Lerner đề cử Oscar duy nhất trong sự nghiệp.

Michael Lerner trong "Barton Fink". Ảnh: Circle

Với sự công nhận của Viện Hàn lâm, Michael Lerner liên tiếp nhận nhiều lời mời đóng phim. Tính đến khi qua đời, ông góp mặt trong hơn 180 tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Khi về già, diễn viên gây chú ý với một số vai như Brickman trong X-Men: Days of Future Past (2014) hay Fulton trong Elf (2003).

Trailer X-Men: Days of Future Past Trailer "X-Men: Days of Future Past". Video: IMDb

Phương Mai (theo Variety)