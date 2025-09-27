Sao Việt vướng chỉ trích vì quảng cáo dịch vụ cấm

MV của nhóm Ngũ Hổ Tướng có logo website cá độ khiến khán giả phản ứng, đặt câu hỏi về trách nhiệm của người nổi tiếng khi quảng cáo.

Sự việc của Ngũ Hổ Tướng - gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng - khiến dư luận bức xúc những ngày qua. Ca sĩ Khánh Phương thừa nhận sai lầm khi ghép logo vào video. Anh cho rằng nhóm không biết đó là web cờ bạc vì "tin tưởng vào giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty tài trợ".

Chiều 25/9, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội của TP HCM, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Trung tá Nguyễn Khánh Hồng - cho biết đã mời các ca sĩ và những người có liên quan trong MV lên làm việc. Cơ quan chức năng sẽ đưa ra biện pháp xử lý trong thời gian tới.

Trước đó, không ít người nổi tiếng bị các diễn đàn nêu tên vì liên quan đến quảng bá dịch vụ cấm. Năm 2020, Karik, Hoàng Thùy Linh, Dế Choắt, Bray góp mặt trong sự kiện ra mắt một game cờ bạc. Rapper Karik còn đăng bài viết cho sự kiện trên trang cá nhân, giới thiệu khán giả đường link website của nhà phát hành. Năm 2021, Công Vinh xuất hiện trong video quảng cáo dịch vụ xem bóng đá trực tuyến gắn yếu tố cá cược. Năm 2022, Trang Pháp, Mlee, Thùy Anh, Băng Di sang Hàn Quốc dự trận giao hữu của Tottenham Hotspur, đăng tải loạt video, ảnh có gắn website cờ bạc.

Khán giả cũng phản ánh một số sao Việt xuất hiện trong chương trình có liên quan dịch vụ cấm. Cụ thể, Sơn Tùng M-TP biểu diễn trong một đêm nhạc ở Đà Lạt cuối năm 2024, do một thương hiệu cá độ tài trợ. Hình ảnh ca sĩ Duy Mạnh hát tại một sự kiện có treo biển quảng cáo website cá cược cũng được mạng xã hội lan truyền gần đây.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng (từ phải sang): Lưu Hưng, Dương Ngọc Thái, Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương và Lâm Chấn Huy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi bị công chúng phản ánh, đại diện của Sơn Tùng M-TP cho biết phía nam ca sĩ và công ty tổ chức sự kiện khi ký hợp đồng dịch vụ biểu diễn không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào về quảng bá hình ảnh thương hiệu cá cược. Ca sĩ Duy Mạnh nói anh diễn tại một casino ở nước ngoài, không liên quan website cá độ. Nhiều sao khác chọn cách để sự việc trôi vào im lặng, âm thầm xóa bài quảng cáo.

Chuyên gia cho rằng hàng loạt sự việc phản ánh thực tế đáng lo ngại, khi người nổi tiếng cố ý hoặc vô tình vi phạm pháp luật. Luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư TP HCM nhận định trong lĩnh vực quảng cáo, chỉ cần nội dung làm người xem nhận ra, bị dẫn dụ hoặc bị gợi nhắc tới hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh là đã bước vào "vùng đỏ". Theo anh, nhóm Ngũ Hổ Tướng lồng ghép logo khiến MV thành phương tiện quảng cáo cho dịch vụ bị cấm, kể cả khi không có đường link hay lời kêu gọi trực tiếp.

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - nhìn nhận nhiều nghệ sĩ Việt còn dễ dãi trong việc kiểm soát chất lượng, tính minh bạch của tác phẩm mình tham gia. "Một MV, show diễn không đơn thuần là sản phẩm giải trí mà còn là 'tuyên ngôn' của nghệ sĩ trước công chúng, việc để lọt hình ảnh gắn với cá độ không thể coi là lỗi nhỏ, cần đặt ra câu hỏi về ý thức trách nhiệm của họ. Đây là sự cố mang tính cá nhân nhưng thể hiện việc thiếu chuyên nghiệp, quy chuẩn trong quản lý và giám sát sản phẩm'', ông nói.

Theo Đại biểu Quốc hội, nguyên nhân đầu tiên là sự thiếu hiểu biết, lơ là trong khâu kiểm duyệt, không ít người giao toàn quyền cho êkíp hoặc nhà tài trợ. Một số nghệ sĩ hoặc đơn vị sản xuất vì chạy theo nguồn thu đã ''nhắm mắt cho qua''.

Lý do quan trọng khác là môi trường pháp lý và cơ chế giám sát chưa đủ mạnh. Công nghệ số phát triển nhanh, các hình thức cá độ trực tuyến ngày càng tinh vi, nhiều nghệ sĩ, đơn vị chưa có công cụ hoặc thói quen để xác minh nguồn gốc, tính pháp lý của đối tác.

Luật sư Hoàng Hà đề xuất nghệ sĩ cần xem quy trình rà soát và phê duyệt pháp lý trước khi phát hành. Quy trình này phải đi từ trước khi ký tài trợ, xuyên suốt tiền kỳ, hiện trường đến hậu kỳ, sàng lọc đối tác, rà soát kịch bản, đạo cụ, bối cảnh, lời thoại, kiểm tra chú thích, hashtag, link rồi mới ký hợp đồng. Có như vậy, người nổi tiếng mới tránh được vấn đề pháp lý đến từ các logo và nhãn hiệu "vùng cấm".

Với MV Anh em trước sau như một, ông Bùi Hoài Sơn cho rằng ngoài việc gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa những chi tiết sai phạm, các ca sĩ và êkíp phải có lời xin lỗi chính thức, minh bạch, thể hiện tinh thần cầu thị và cam kết không tái diễn.

Hoàng Dung - Phương Linh