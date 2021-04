Sao Việt và Gia Phúc phân phối dự án Bcons Sala

Khu căn hộ Bcons Sala là dự án thứ 7 đánh dấu sự hợp tác giữa các đơn vị. Trước khi bắt tay với Tập đoàn Bcons phân phối dự án Bcons Sala, Sao Việt và Gia Phúc đã phân phối sản phẩm căn hộ Bcons ngay từ dự án đầu tiên của tập đoàn là khu căn hộ Bcons Suối Tiên.

Tiếp đó, hai doanh nghiệp lần lượt đồng hành cùng Tập đoàn Bcons đưa sản phẩm của 5 dự án gồm: Bcons Miền Đông, Bcons Garden, Bcons Green View, Bcons Bee, Bcons Plaza ra thị trường.

Sao Việt và Gia phúc phân phối độc quyền căn hộ Bcons Sala.

Chọn đồng hành với Sao Việt và Gia Phúc trong nhiều dự án, phía Tập đoàn Bcons đánh giá cao năng lực, đặc biệt là sự tâm huyết của hai doanh nghiệp.

"Việc đồng hành cùng Tập đoàn Bcons trong khoảng thời gian dài giúp mỗi nhân viên của Sao Việt và Gia Phúc hiểu rõ hơn về Tập đoàn Bcons, thấu hiểu triết lý của đơn vị chủ đầu tư trong từng sản phẩm. Từ đó, các chuyên viên kinh doanh dễ dàng truyền tải những thông tin về dự án, sản phẩm đến khách hàng", đại diện Sao Việt nhận xét.

Bcons Sala - căn hộ giá từ 1,3 tỷ đồng tại Bình Dương

Với mục tiêu đem đến cơ hội an cư cho nhiều người dân, Tập đoàn Bcons chọn dòng sản phẩm căn hộ tầm trung với mức giá trên dưới 1,5 tỷ đồng để phát triển. Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng đầu tư thiết kế, để những căn hộ diện tích trên dưới 50m2 vẫn đảm bảo có đủ công năng, không gian cho gia đình sinh hoạt.

Bcons cam kết tiến độ xây dựng Bcons Sala với khách hàng.

"Sản phẩm tại Bcons Sala tiếp tục kế thừa những tinh hoa trong thiết kế và được đầu tư để có sự mới mẻ hơn trong trang thiết bị, sự tiện dụng về công năng và giá thành mỗi căn hộ phù hợp với người mua nhà", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Khu căn hộ Bcons Sala do Tập đoàn Bcons phát triển và công ty thành viên - Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Phan Bội Châu, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương.

Bcons Sala được xây dựng trên diện tích 3.909m2, trong đó diện tích xây dựng khu căn hộ chiếm 33%, gồm toà nhà cao 29 tầng và 2 tầng hầm với quy mô 513 căn hộ ở và 11 căn thương mại. Theo kế hoạch, đến quý 1/2023, các căn hộ sẽ bàn giao cho khách hàng.

Hoài Phong