Sao Việt theo đuổi mốt áo thôn quê

Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Thanh Thủy, ca sĩ Phương Mỹ Chi chọn áo bà ba - trang phục nông thôn miền Nam - dịp Tết Bính Ngọ.

Hôm 21/2 (mùng 5 Tết), người mẫu Tuyết Lan chia sẻ loạt ảnh đón xuân bên người thân. Cô chọn bộ áo bà ba màu vàng kết hợp giày mũi nhọn cùng tông.

Năm nay, bên cạnh áo dài, áo bà ba trở thành xu hướng hot được nhiều thương hiệu địa phương lăng xê. Thiết kế vốn là trang phục của người lao động ở vùng nông thôn miền Nam, nay được nhiều người chọn mặc đi chơi Tết vì thoải mái, thuận tiện trong các hoạt động. Ngoài Midu và Tuyết Lan, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng sắm bộ áo màu hồng kết hợp túi Goyard.

Phương Mỹ Chi trong bộ áo lụa màu champagne, phối dây chuyền nhiều lớp và cặp kính hippie.

Hoa hậu Thanh Thủy phối trang phục cùng quạt giấy.

Năm nay, áo bà ba được cách tân với nhiều mẫu mã đa dạng như tay loe, tay bồng, thân hai mảnh cài cúc lệch, áo rộng bỏ chít eo. Thay vì vải lanh, sợi bông truyền thống, nhiều nơi hiện nay làm từ lụa pha polyester, gấm. Trước Tết một tháng, các cửa hàng ở Hà Nội và TP HCM mở bán với giá dao động từ 900.000 đến 1,8 triệu đồng một bộ tùy chất lượng.

Hà Kiều Anh và Đặng Thu Thảo gói bánh chưng
 
 

Hai hoa hậu Hà Kiều Anh và Đặng Thu Thảo rủ nhau diện áo bà ba, gói bánh chưng đón Tết. Hà Kiều Anh cho biết cô thích mặc áo dài và áo bà ba trong dịp Tết vì trang phục mang ý nghĩa truyền thống và tạo cảm giác thoải mái. Cô mặc chúng khi đi lễ chùa, thăm họ hàng.

Hòa theo xu hướng còn có Hoa hậu Phương Khánh. Để tạo khác biệt, cô phối áo xanh cùng quần lụa vàng thay vì diện cả bộ đồng màu.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lưu lại kỷ niệm Tết 2026.

Minh Hằng và con trai cùng chọn áo xanh tham gia các hoạt động đầu xuân như gói bánh chưng, làm bánh nếp.

Hoa hậu Ý Nhi khoe vẻ dịu dàng với áo xanh bạc hà.

Thiết kế màu vàng bơ được Á hậu Phương Anh kết hợp túi Chanel hồng pastel.

Diễn viên Midu diện trang phục tương tự, xách túi Bottega Veneta xa xỉ khi cùng chồng về quê ăn Tết.

