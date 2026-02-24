Sao Việt theo đuổi mốt áo thôn quê

Hoa hậu Thanh Thủy phối trang phục cùng quạt giấy.

Năm nay, áo bà ba được cách tân với nhiều mẫu mã đa dạng như tay loe, tay bồng, thân hai mảnh cài cúc lệch, áo rộng bỏ chít eo. Thay vì vải lanh, sợi bông truyền thống, nhiều nơi hiện nay làm từ lụa pha polyester, gấm. Trước Tết một tháng, các cửa hàng ở Hà Nội và TP HCM mở bán với giá dao động từ 900.000 đến 1,8 triệu đồng một bộ tùy chất lượng.