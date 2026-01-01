Sao Việt quây quần gia đình ngày đầu năm 2026

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương dành kỳ nghỉ lễ tại Đà Lạt (Lâm Đồng) cho những ngày đầu năm mới. Anh và vợ vừa hoàn thành phim Tết - Nhà ba tôi có một phòng, chuẩn bị công chiếu vào Tết Âm lịch. Cả hai háo hức đón thành viên thứ ba, sắp chào đời vào giữa tháng 1. "Tôi và Nhã Phương nắm tay thật chặt trong niềm hy vọng về khởi đầu mới đầy yêu thương", anh nói.
Gia đình Lê Phương lên kế hoạch cho kỳ nghỉ từ hai tháng trước. Cả nhà diễn viên cùng đếm ngược thời khắc đón năm mới trong không khí se lạnh của Đà Lạt. Cô mong năm 2026 nhiều phúc lộc, may mắn, bình an.
Hồ Hoài Anh đưa hai con gái gồm Khánh Hà (Mina), 15 tuổi, Hồ Tú Anh (Misu), 11 tuổi, đi Thượng Hải, Trung Quốc, đón năm mới.
Diễn viên Trịnh Kim Chi cùng chồng chọn đi du lịch tại vùng biển Phan Thiết. Chị cho biết trong tháng đầu tiên năm mới sẽ quay chương trình Táo quân và tổ chức trao hơn 300 phần quà cho nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM.
Diễm My 9x quây quần bên con trai đầu lòng. Theo diễn viên, việc làm mẹ trong năm qua khiến cuộc sống cô có nhiều sự thay đổi. "Tôi học được ý nghĩa mới của sự hạnh phúc", người đẹp nói.
Cô cho biết năm 2026 tham gia một số hoạt động sáng tạo nội dung về thời trang và phong cách sống, đồng thời cân nhắc việc trở lại với diễn xuất khi có cơ hội phù hợp.
Diễn viên Hải Yến cùng chồng mở tiệc tại nhà riêng ở TP HCM.
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh và vợ - ca sĩ Sara Lưu - đặt bàn tiệc trên sân thượng một nhà hàng trung tâm TP HCM, ở thời khắc chuyển giao năm cũ và mới.
Bảo Thy nói năm nay không nhận show vào thời điểm cuối năm, dành thời gian cho gia đình. Cô cùng chồng con ngắm pháo hoa ở Công viên bờ sông Sài Gòn.
Một số sao Việt xuống đường phố đón năm mới hoặc đi diễn. Khả Ngân hòa vào không khí đón giao thừa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ TP HCM.
Như mọi năm Mỹ Tâm đếm ngược khoảnh khắc đón chào mừng năm mới cùng khán giả trong show Hozo city Tết Fest 2025, tối 31/12/2024 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn. Chương trình thu hút hàng chục nghìn người xem.
Cô cho biết có được 365 ngày rực rỡ và trọn vẹn của năm cũ khi thực hiện được hai dự án lớn gồm sản xuất phim điện ảnh Tài cùng Mai Tài Phến, có concert quy mô 40.000 người tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội. Ảnh: Hòa Nguyễn
Tiết mục See The Light của Mỹ Tâm.
Sau khi biểu diễn trong chương trình chào năm mới tối 31/12/2025, Tóc Tiên tranh thủ về nhà ngắm pháo hoa từ ban công căn hộ riêng tại TP HCM.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp