Sao Việt quây quần gia đình ngày đầu năm 2026

Diễm My 9x quây quần bên con trai đầu lòng. Theo diễn viên, việc làm mẹ trong năm qua khiến cuộc sống cô có nhiều sự thay đổi. "Tôi học được ý nghĩa mới của sự hạnh phúc", người đẹp nói.

Cô cho biết năm 2026 tham gia một số hoạt động sáng tạo nội dung về thời trang và phong cách sống, đồng thời cân nhắc việc trở lại với diễn xuất khi có cơ hội phù hợp.