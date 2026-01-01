Sao Việt phối đồ với bộ sưu tập túi mới của Rimowa

Bộ sưu tập túi da Rimowa Groove – với những dáng túi mới vừa ra mắt trong tháng 9 của thương hiệu Rimowa mang form hộp cứng cùng những đường rãnh song song, lấy cảm hứng từ thiết kế trên thân vali nhôm biểu tượng của hãng.
Hoa hậu Lương Thùy Linh khoác lên mình bộ trang phục tối giản, trẻ trung với áo nỉ và quần jean, thể hiện tinh thần dịch chuyển của Rimowa.
Túi Groove được định vị như một sản phẩm mang tính thiết yếu, tập trung giải quyết những nhu cầu thực tế của một chiếc túi xách trong đời sống hàng ngày. Với phom dáng ổn định, túi dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách trang phục. Bên cạnh đó, phần dây đeo đi kèm giúp phân bổ trọng lượng khi sử dụng trong thời gian dài, đồng thời có thể tháo rời hoàn toàn, cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi cách đeo và mục đích sử dụng.
Không chọn phong cách đeo chéo như Lương Thùy Linh, beauty blogger An Phương sử dụng Groove như chiếc túi cầm tay, biến nó thành một điểm nhấn khi diện trang phục gam màu trầm.
Cô nàng đánh giá cao công năng và sức chứa của chiếc túi này. Các ngăn bên trong bố trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu sắp xếp những vật dụng thiết yếu hằng ngày như ví, điện thoại, mỹ phẩm hay phụ kiện nhỏ. Với các phiên bản kích thước lớn hơn, không gian sử dụng đủ rộng để phục vụ cả nhu cầu đi làm lẫn những chuyến di chuyển ngắn ngày.
Stylist Hoàng Ku chọn Groove là phụ kiện cho bộ trang phục trung tính.
Túi da Groove được làm từ chất liệu da cao cấp của Italy, mang lại cảm giác mềm mại khi cầm nắm nhưng vẫn đảm bảo độ ổn định về phom dáng.
Ngay cả khi chứa nhiều vật dụng, chiếc túi vẫn giữ được cấu trúc, không bị sập hay biến dạng – yếu tố đặc biệt được đánh giá cao với những người thường xuyên mang theo đồ dùng cá nhân khi di chuyển.
Thương hiệu Rimowa nổi tiếng với những mẫu vali bằng hợp kim nhôm, được coi là "vật bất ly thân" của những tín đồ xê dịch sành điệu. Đại diện hãng cho biết sự ra đời của mẫu túi da Groove được xem là bước tiến trong việc định vị Rimowa không chỉ là nhà sản xuất hành lý, mà là một thương hiệu thời trang thực sự.
Yên Chi
Ảnh: Tam Sơn