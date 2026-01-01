Sao Việt phối đồ với bộ sưu tập túi mới của Rimowa

Bộ sưu tập túi da Rimowa Groove – với những dáng túi mới vừa ra mắt trong tháng 9 của thương hiệu Rimowa mang form hộp cứng cùng những đường rãnh song song, lấy cảm hứng từ thiết kế trên thân vali nhôm biểu tượng của hãng.

Hoa hậu Lương Thùy Linh khoác lên mình bộ trang phục tối giản, trẻ trung với áo nỉ và quần jean, thể hiện tinh thần dịch chuyển của Rimowa.