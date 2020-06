Sao Việt mừng con học giỏi

Hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Bằng Kiều vui khi các con có thành tích học tập tốt dù bị ảnh hưởng của dịch.

Ngày 16/6, Hà Kiều Anh cho biết con trai Vương Khang, Vương Khôi đạt thành tích học tập tốt tại một trường quốc tế ở TP HCM. Con trai lớn của chị - Vương Khang - học lớp 6, vừa đoạt giải nhì môn Toán cấp thành phố. Ngoài ra, cậu là một trong năm học sinh của khối nhận bằng khen vì thành tích học tập tốt và tinh thần đồng đội trong hoạt động ngoại khóa ở trường.

Hà Anh mừng con trai - Vương Khang - có thành tích học tập tốt. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ca sĩ Bằng Kiều cũng khoe con trai thứ hai - Colin - tốt nghiệp cấp hai trường Fulton Middle tại Mỹ. Anh viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng con trai. Chúc con năm sau lên high school vui vẻ và học giỏi nhé". Trong ba con trai của ca sĩ, Colin có khuôn mặt được khen giống Bằng Kiều nhất. Cậu không có năng khiếu về âm nhạc như anh trai lớn - Beckam - nhưng là người học giỏi nhất. Nhiều lần, vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh - khoe thành tích học tập của con trai thứ hai lên trang cá nhân. Hiện Bằng Kiều sống cùng mẹ ở California, Trizzie Phương Trinh và ba con sống gần đó.

Bằng Kiều (thứ hai từ trái sang) và vợ cũ - ca sĩ Trizzie Phương Trinh (phải) đưa con trai - Colin (thứ ba từ trái sang) nhận bằng tốt nghiệp ngày 16/6 tại Mỹ (giờ địa phương).

Trước đó, nhiều nghệ sĩ tự hào vì con học hành tốt. Hoa hậu Diệu Hoa có con gái 22 tuổi - Diệu Ly - tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành marketing, truyền thông đại học New York (Mỹ) vào cuối tháng 5. Chị mong con về nước làm việc vì lo tình hình dịch và biểu tình. Quế My - con gái 20 tuổi của diễn viên Diễm My - trúng tuyển bốn đại học ở bang California. Trước đây, Quế My ham chơi, có tính nghệ sĩ giống mẹ. Vợ chồng Diễm My cho con sang Mỹ học Cao đẳng Cộng đồng cách đây hai năm, nhưng không đặt nhiều kỳ vọng. Hiện diễn viên thấy con gái chững chạc, chăm học hơn.

Bằng Kiều cùng vợ cũ và các con nhảy múa, đàn hát Bằng Kiều cùng vợ cũ và các con nhảy múa, đàn hát. Video: :Tiktok, Facebook.

Tâm Giao