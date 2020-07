Sao Việt mê không gian sống xanh, khơi cảm hứng sáng tạo

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, diễn viên Hoàng Phúc, MC Quang Bảo, ca sĩ Đức Phúc thích không gian sống xanh, nhiều tiện ích ở Aqua City (Đồng Nai).

Các nghệ sĩ cho biết, trên sâu khấu có thể sống hết mình với vai diễn, bài hát... tuy nhiên sau ánh đèn, họ muốn tận hưởng cuộc sống yên bình, thoải mái nhất có thể. Do đó các sao chú trọng an cư - nơi các thành viên gia đình sum họp, cười đùa và gắn kết.

Nhà sinh thái - nơi an cư yêu thích của sao

Thu Trang, Tiến Luật cho rằng không gian sống đóng vai trò quan trọng và muốn tìm nơi an cư mới cho gia đình. "Gần đây tôi hay nghĩ đến mỗi ngày thức dậy ở không gian tràn ngập cây xanh. Vợ chồng cùng chạy bộ, bơi lội, đạp xe cùng con hoặc đi bộ cùng bố mẹ trong công viên rợp bóng cây. Do đó, chúng tôi đặt mục tiêu tìm căn nhà rộng thoáng trong khu đô thị xanh, đầy đủ tiện ích để con cái có nơi 'vẫy vùng', bố mẹ thoải mái an dưỡng tuổi già và vợ chồng có không gian riêng sáng tạo", Thu Trang nói.

Để hiện thực hóa ước mơ "sống xanh", đôi diễn viên tham khảo ý kiến bạn bè, tìm kiếm thông tin và "mục sở thị" nhà phố Deluxe Green House tại Aqua City, Biên Hòa, Đồng Nai. Tiến Luật đánh giá cao cảnh quan sông nước và khí hậu mát mẻ nơi đây. "Điểm nhấn căn nhà là chất liệu thiên nhiên, các mảng xanh kết hợp hài hòa, mang đến cảm giác thoải mái và thư giãn cho Luật ngay khi bước vào", anh nói.

Tiến Luật, Thu Trang đồng điệu quan điểm chọn nơi an cư cho gia đình.

Thu Trang thích cách bố trí của căn nhà vì có nhiều không gian chung cho gia đình cùng quây quần, sinh hoạt, gắn kết. Vợ chồng cô có thể mời bạn bè thưởng thức tiệc ngoài trời vào cuối tuần nhờ quầy bar mini và ban công rộng thoáng...

Cùng quan điểm với đồng nghiệp, diễn viên Hoàng Phúc cho rằng không gian sống trong lành, xanh sạch và tiện ích đóng một phần quan trọng giữ gìn hạnh phúc gia đình và hướng các con có tuổi thơ bình yên, nhân cách tốt khi trưởng thành.

Hoàng Phúc và doanh nhân Uyên Phương kết hôn năm 2015, lần lượt đón ba con chào đời (trong đó có cặp sinh đôi). Với anh, nhà là nơi bình yên sau bộn bề công việc. Khi về nhà, anh dành mọi thời gian chơi đùa, dạy bảo, uốn nắn con qua những bài học nhỏ từ chuyện ăn, chơi đùa....

Hoàng Phúc chọn nhà sinh thái vì muốn ba con có tuổi thơ ý nghĩa.

"Tôi muốn tìm khu đô thị gần gũi thiên nhiên, không khí trong lành nên tham khảo rất nhiều dự án. Sau khi tham quan nhà mẫu Aqua City, tôi 'phải lòng' ngay vì không gian thích hợp với ba bé nhà tôi, cũng như khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho tôi và giúp vợ tái tạo năng lượng sau một ngày dài làm việc", anh nói.

Hoàng Phúc cũng đánh giá cao tiện ích nội khu với đầy đủ bệnh viện, trường quốc tế, trung tâm mua sắm, tổ hợp thể thao giải trí... tiện nghi cho gia đình "đông dân số" như nhà anh...

Không gian khơi nguồn sáng tạo

Đức Phúc - quán quân Giọng hát Việt mùa 3 - khiến fan bất ngờ khi đầu tư vào Aqua City. Trên trang cá nhân, anh cho rằng: "Đầu tư nhà không quan trọng độ tuổi, chỉ cần thấy ở đâu tiềm năng và mình có đủ điều kiện thì quyết thôi".

Đức Phúc đánh giá cao không gian rộng thoáng, có thể khơi nguồn cảm hứng sáng tạo và tái tạo năng lượng.

Nam ca sĩ đề cao lối sống xanh, không gian riêng tư, yên tĩnh để sáng tạo, tái tạo năng lượng. Anh vui vì bố mẹ ủng hộ và có chung quan điểm chọn nhà với mình. "Không gian sống tại Aqua City thoáng mát, trong lành, có sông nước, nhiều cây xanh, lại vừa hiện đại và tiện lợi. Lúc đấy chắc bố mẹ sẽ chăm vào chơi với tôi hơn", anh nói.

MC Quang Bảo cũng chú trọng nơi an cư xanh và đủ tiện ích. Anh quan niệm: "Dù độc thân, bạn vẫn phải chăm chút căn nhà của mình thật ấm cúng, có không khí gia đình. Thật thú vị khi được trở về không gian sống có thiết kế tinh tế, ấm áp trong một khu đô thị xanh mát trong... sau một ngày dài làm việc".

Quang Bảo và nhiều bạn bè của anh theo đuổi lối sống xanh nhiều năm nay.

Vốn theo đuổi lối sống xanh, Quang Bảo thích sống gần thiên nhiên, yên bình để có thể khơi cảm hứng sáng tạo. Anh đề cao lối sống tiện nghị, nơi ở không quá xa trung tâm để thuận tiện với công việc, thường xuyên di chuyền. "Dự án Aqua City ở phía Đông TP HCM đáp ứng tất cả yêu cầu của tôi về không gian sống. Tôi mong sớm trở thành cư dân nơi đây, mời bạn bè, người thân về chơi mỗi cuối tuần", Quang Bảo nói thêm.

Thi Quân