Sao Việt khoe phong cách dự tiệc

Ông Dante Brandi - Tổng Lãnh sự Italy tại TP HCM - trao tặng Huân chương cho bà Trang Lê do những đóng góp của bà trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Italy trong lĩnh vực thời trang.

Huân chương Công trạng của nước Cộng hòa Italy (Knighthood of the Order of Merit of the Star of Italy) là một trong hai Huân chương cao quý của Italy dành cho những cá nhân xuất sắc là người Italy ở nước ngoài và người nước ngoài có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa Italy và quốc gia khác. Tại Việt Nam, Huân chương này từng được trao cho một số nhân vật ở lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và tư pháp. Bà Trang Lê là người đầu tiên của ngành thời trang tại trong nước được trao tặng.