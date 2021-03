Sao Việt hưởng ứng clip về bình đẳng giới của WISE

He Can - Đàn ông hiện đại do tổ chức WISE thực hiện với sự hỗ trợ từ Chương trình "Investing in Women" của Chính phủ Australia, nhằm mục tiêu thay đổi từ suy nghĩ đến hành động của giới trẻ về vai trò của nam và nữ trong gia đình và xã hội, hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới vì sự phát triển chung. Tìm hiểu thêm về He Can Website: https://www.hecan-wisevietnam.org/ Fanpage: https://fb.watch/4kaL7Fv7sQ/ Youtube: http://bit.ly/HeCan-YouTube