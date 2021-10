Sao Việt hào hứng tham gia cuộc thi 'đua đơn, săn vàng'

MC Cát Tường, Lê Dương Bảo Lâm, Hồ Bích Trâm, Phương Trinh Jolie... chọn mục tiêu "đua đơn" cao nhất để nhận 1 lượng vàng SJC 999 từ BEST Express.

Sau khi chính thức khởi động, chương trình "Đua đơn hàng, nhận vàng cùng BEST" được các shop online ủng hộ nhiệt tình. Là đối tác quen thuộc của BEST Express, dàn sao Việt gồm MC Cát Tường, Lê Dương Bảo Lâm, Hồ Bích Trâm, Phương Trinh Jolie cũng không bỏ qua cơ hội trúng vàng đặc biệt lần này.

Giải thưởng "đua đơn, săn vàng" có tổng giá trị lên đến 320 triệu đồng. Ảnh: BEST Express

Chương trình là cuộc đua "chốt đơn" dành riêng cho các shop online, chốt càng nhiều đơn, cơ hội nhận giải càng cao. Người tham gia có thể chọn một trong số các mốc đơn để xét giải, gồm 2.000-5.000, 5.000-7.000, 7.000-10.000 đơn và mốc cao nhất 55.000 đơn một tháng. Hệ thống giải thưởng bằng hiện kim vàng với giải nhất là một lượng vàng SJC 9999. Tổng giá trị lên đến 320 triệu đồng.

MC Cát Tường nhận thấy "Đua đơn hàng, nhận vàng cùng BEST" là chương trình ý nghĩa, góp phần cổ vũ và tạo thêm động lực cho các shop tăng đơn sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội. Diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm cùng đồng tình và ủng hộ lời kêu gọi "đua đơn" của BEST Express bằng việc đăng ký tham gia chương trình từ những ngày đầu tiên.

Với diễn viên Hồ Bích Trâm, cô cho rằng BEST Express kỷ niệm hai năm hoạt động tại Việt Năm bằng chương trình vừa thú vị, vừa ý nghĩa, giúp các chị em bán hàng online có động lực "chốt đơn" cùng cơ hội nhận quà "khủng". Ca sĩ Phương Trinh Jolie còn rủ rê bạn bè đăng ký tham gia, quyết tâm chinh phục giải cao nhất một lượng vàng SJC 9999.

Ngoài các sao Việt kinh doanh trực tuyến, chương trình còn thu hút nhiều chủ shop online khác. Nhiều người không chỉ đăng ký tham gia, tích cực "đua đơn", còn đăng tải lên trang cá nhân, kêu gọi mọi người cùng tham gia bán hàng tăng doanh số, còn "săn" được các giải thưởng giá trị.

"Từ lúc sử dụng dịch vụ của BEST, đội ngũ nhân viên hỗ trợ rất tích cực. Đặc biệt trong những mùa bán hàng cao điểm, họ còn giúp shop mình lên đơn, dán bill... Nay có chương trình 'đua đơn, trúng vàng' làm mình cũng háo hức đăng ký tham gia ủng hộ BEST, cố gắng săn thật nhiều vàng", chị Thu Quỳnh, chủ một shop online tại TP.HCM cho biết.

Chị Thanh Huyền, chủ cửa hàng online vừa khai trương được gần 8 tháng, cho biết đã gắn bó với BEST Express từ những ngày đầu tiên mới tập tành bán hàng. "Khách bên mình phản hồi tình trạng vận chuyển bên BEST Express khá tốt, các bạn đội ngũ hỗ trợ cũng nhiệt tình, lại hay có những chương trình thú vị thế này, giúp nhà bán hàng như mình có động lực hơn", chị chia sẻ.

Tất cả các shop online trên toàn quốc đều có thể đăng ký tham gia "Đua đơn hàng, nhận vàng cùng BEST" . Ảnh: BEST Express

Chương trình "Đua đơn hàng, nhận vàng cùng BEST" là một trong những hoạt động tri ân các shop online của đơn vị chuyển phát nhanh BEST Express nhân kỷ niệm hai năm hoạt động tại Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 5/10 đến hết ngày 31/10, dành cho tất cả các shop online đang sử dụng dịch vụ BEST Express trên toàn quốc. Xem thêm thông tin chương trình và đăng ký tham gia tại đây.

Thy An