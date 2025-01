Sao Việt du xuân sớm

Các nghệ sĩ tham gia buổi khai mạc lễ hội Tết Ất Tỵ do Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM tổ chức, ngày 13/1. Điểm nhấn của lễ hội là hàng trăm gốc mai giả kết hợp tạo hình tre nghệ thuật. Làng gốm Lái Thiêu (Bình Dương), làng chiếu Định Yên (Đồng Tháp), làng nghề đan lát Mỹ An (An Giang), gian bếp và mái ngói đỏ Nam Bộ cũng được tái hiện.