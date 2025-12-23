Sao Việt đón Giáng sinh 2025

Hoa hậu Hà Kiều Anh mua cây thông cao 3,5 m từ nước ngoài chuyển về, đặt trong phòng khách. Chị chọn tông hồng trắng, gắn nơ và quả cầu kim tuyến làm điểm nhấn. Từ đầu tháng 12, người đẹp đã chuẩn bị mọi thứ, cùng gia đình hòa vào không khí của dịp lễ.
Hoa hậu Hà Kiều Anh mua cây thông cao 3,5 m từ nước ngoài chuyển về, đặt trong phòng khách. Chị chọn tông hồng trắng, gắn nơ và quả cầu kim tuyến làm điểm nhấn. Từ đầu tháng 12, người đẹp đã chuẩn bị mọi thứ, cùng gia đình hòa vào không khí của dịp lễ.
Hà Kiều Anh cùng các con chụp hình với cây thông trong biệt thự sân vườn gần 500 m2.
Vân Trang trang hoàng nhà đón Noel.
Vân Trang cùng chồng con (phải) mời các đồng nghiệp thân thiết như diễn viên Lê Phương (trái), vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy (đứng thứ hai từ trái sang), Thanh Trúc - Khải Phong đến dùng tiệc.
Vân Trang cùng chồng con (phải) mời các đồng nghiệp thân thiết như diễn viên Lê Phương (trái), vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy (đứng thứ hai từ trái sang), Thanh Trúc - Khải Phong đến dùng tiệc.
Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển theo đạo Công giáo nên luôn háo hức đón chờ dịp lễ lớn. Năm nay, họ cùng ba con diện trang phục tông đỏ, ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm. Kiện tướng dancesport mong một mùa Giáng sinh ấm áp, bình an đến với mọi người.
Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển theo đạo Công giáo nên luôn háo hức đón chờ dịp lễ lớn. Năm nay, họ cùng ba con diện trang phục tông đỏ, ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm. Kiện tướng dancesport mong một mùa Giáng sinh ấm áp, bình an đến với mọi người.
Hậu trường chụp ảnh của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển.
Bạch Công Khanh cho biết dịp cuối năm với anh có nhiều ý nghĩa, đó là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ cũng như anh đón thêm tuổi mới. Vì vậy, ca sĩ đầu tư trang hoàng nhà cửa thật đẹp để quây quần bên người thân, bạn bè.
Thanh Thảo cùng bạn đời - Tom Han - mua cây thông nhỏ đặt trong phòng khách biệt thự ở Mỹ. Ca sĩ gắn quả châu đủ màu, thú bông baby three, đèn LED trên cây thông. Cô cũng bày bàn tiệc, cùng con gái làm người tuyết bằng vải tặng người thân.
Thanh Thảo cùng bạn đời - Tom Han - mua cây thông nhỏ đặt trong phòng khách biệt thự ở Mỹ. Ca sĩ gắn quả châu đủ màu, thú bông baby three, đèn LED trên cây thông. Cô cũng bày bàn tiệc, cùng con gái làm người tuyết bằng vải tặng người thân.
Không gian nhà Thanh Thảo và bạn đời tại Mỹ.
Luna Đào trang trí căn hộ duplex mới tậu hồi đầu năm tại TP HCM. Cô dùng những vật dụng có sẵn trong nhà như búp bê để làm không gian sống có màu sắc khác biệt.
Luna Đào trang trí căn hộ duplex mới tậu hồi đầu năm tại TP HCM. Cô dùng những vật dụng có sẵn trong nhà như búp bê để làm không gian sống có màu sắc khác biệt.
Luna Đào đón Giáng sinh.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp