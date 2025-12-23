Sao Việt đón Giáng sinh 2025

Hoa hậu Hà Kiều Anh mua cây thông cao 3,5 m từ nước ngoài chuyển về, đặt trong phòng khách. Chị chọn tông hồng trắng, gắn nơ và quả cầu kim tuyến làm điểm nhấn. Từ đầu tháng 12, người đẹp đã chuẩn bị mọi thứ, cùng gia đình hòa vào không khí của dịp lễ.

Người đẹp tự tay chuẩn bị nguyên vật liệu, làm đẹp biệt thự 1.000 m2 ở TP HCM với sự hỗ trợ của chồng và các con. Diễn viên chọn hai tông màu xanh lam, trắng trang trí cây thông, bàn tiệc, phù hợp với tông chủ đạo của phòng khách. Cô kết hợp thêm màu bạc để tăng hiệu ứng mùa đông.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển theo đạo Công giáo nên luôn háo hức đón chờ dịp lễ lớn. Năm nay, họ cùng ba con diện trang phục tông đỏ, ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm. Kiện tướng dancesport mong một mùa Giáng sinh ấm áp, bình an đến với mọi người.

Bạch Công Khi trang trí căn hộ đón Noel

Bạch Công Khanh cho biết dịp cuối năm với anh có nhiều ý nghĩa, đó là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ cũng như anh đón thêm tuổi mới. Vì vậy, ca sĩ đầu tư trang hoàng nhà cửa thật đẹp để quây quần bên người thân, bạn bè.