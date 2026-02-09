Sao Việt dạo chợ hoa, trang trí nhà đón Tết

Từ trái sang: Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Lệ Hằng và Hoa hậu H'Hen Niê mặc áo dài thêu hoa lá thực hiện bộ ảnh xuân cùng nhau. Các người đẹp chọn khung cảnh của một resort ở phường An Khánh, TP HCM để tạo dáng. H'Hen Niê cho biết năm nay cùng chồng con đón Tết ở TP HCM, không về quê Đăk Lăk.
Hậu trường thực hiện bộ ảnh xuân của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển.
Sam đưa con song sinh đi chợ hoa bên sông Sài Gòn. Hai bé chào đời năm 2025, được đặt tên theo tiếng Hàn là Ijin (bé gái) Ijun (bé trai). Diễn viên cho biết muốn hai con cảm nhận không khí rộn ràng của ngày giáp Tết.
Sam nhận lời cầu hôn cuối năm 2022, đăng ký kết hôn sau đó 5 tháng. Chồng diễn viên làm kinh doanh ở nhiều nước. Đến nay, cô chưa tiết lộ thông tin, hình ảnh ông xã vì tôn trọng mong muốn của anh.
Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc đưa các con đi dạo đường phố TP HCM về đêm, ngắm các khu chợ hoa, tòa nhà trang trí Tết. Năm nay cả nhà ca sĩ cùng chạy show kết hợp du xuân ở các tỉnh thành trên cả nước.
Từ trái sang: diễn viên Lý Hương, Hiền Mai, Á hậu Băng Châu tham gia Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 tại TP HCM.
Lý Hương cho biết thích không gian mang hồn cốt dân tộc như phố Ông đồ, đường hoa mai, cây nêu ngày Tết, bếp xuân, luống hoa, làng nghề truyền thống của lễ hội.
Ca sĩ Phương Thanh dành hai ngày để mua các vật dụng, hoa để trang trí nhà. Chị cho biết năm nay đón Tết trong ngôi nhà mới sửa, thấy hân hoan hơn mọi năm.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp