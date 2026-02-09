Sao Việt dạo chợ hoa, trang trí nhà đón Tết

Sam đưa con song sinh đi chợ hoa bên sông Sài Gòn. Hai bé chào đời năm 2025, được đặt tên theo tiếng Hàn là Ijin (bé gái) Ijun (bé trai). Diễn viên cho biết muốn hai con cảm nhận không khí rộn ràng của ngày giáp Tết.

Sam nhận lời cầu hôn cuối năm 2022, đăng ký kết hôn sau đó 5 tháng. Chồng diễn viên làm kinh doanh ở nhiều nước. Đến nay, cô chưa tiết lộ thông tin, hình ảnh ông xã vì tôn trọng mong muốn của anh.