Sao Việt chung tay phủ xanh rừng phòng hộ ven biển Tiền Giang

MC Đức Bảo, Á hậu Phương Nga, Nhã Phương… đồng loạt tham gia ủng hộ trồng cây xanh tại rừng phòng hộ ven biển tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Hoạt động nằm trong chương trình Tết An Bình 2023 do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) khởi xướng. Đây là năm thứ ba liên tiếp ABBank đồng hành cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự án Tết An Bình: "Xanh An Bình - Xanh Việt Nam", hưởng ứng lời kêu gọi trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Hưởng ứng hoạt động này, MC Đức Bảo kêu gọi mọi người đăng ký tham gia với mỗi lượt đăng ký tương đương đóng góp một cây xanh. Đến này, chương trình thu hút gần 1.500 lượt "Tham gia" trên website, trong đó có nhiều người nổi tiếng như MC Thu Hương VTV24, MC Đinh Phương Nam, MC Hoàng Linh, MC Hồng Phúc...

MC Đức Bảo, Á hậu Phương Nga, diễn viên Nhã Phương tham gia chương trình Tết An Bình.

Tết An Bình 2023 trao tặng 10.000 cây đước và cây phi lao tại 3 ha khu rừng phòng hộ ven biển thuộc xã Phú Tân (huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang). Theo đại diện ngân hàng, hoạt động lần này đóng góp không nhỏ cho các nỗ lực truyền thông nhằm lan tỏa thông điệp của chiến dịch về việc nâng cao ý thức bảo vệ rừng, môi trường, phòng chống thiên tai, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Rừng phòng hộ ven biển là vành đai tự nhiên có vai trò quan trọng, ý nghĩa đối với tỉnh Tiền Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong công tác duy trì, bảo vệ các hệ sinh thái bên trong khỏi thiên tai, biến cố thời tiết như bão, lũ lụt, tạo sự cân bằng môi trường. Đây cũng là nơi sinh sản và tăng trưởng của các loài động vật thủy sinh. Dưới tán rừng là kế sinh nhai của hàng nghìn hộ dân trong khu vực.

Là huyện với diện tích rừng phòng hộ ven biển lớn, Tân Phú Đông có tiềm năng phát triển kinh tế biển, nhất là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Những năm gần đây, tình trạng sạt lở khu vực ven biển cùng thời tiết diễn biến bất thường khiến nguồn lợi thủy sản có dấu hiệu suy giảm, ảnh hưởng đến đời sống và nguồn lực kinh tế của người dân.

Đại diện ABBank trao 10.000 cây xanh cho huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang vào ngày 7/1/2023. Ảnh: ABBank

Ông Lê Thanh Đằng - Phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông cho biết, những biến đổi khí hậu trong thời gian qua tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân, hoạt động phát triển kinh tế tại địa phương. Theo đó, huyện tranh thủ nguồn đầu tư của các cấp, các ngành để gia cố hệ thống đê bao, chống sạt lở, chú trọng trồng, mở rộng diện tích rừng.

"Ngoài đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, ngăn chặn thiên tai, 10.000 cây xanh mà chương trình Tết An Bình trao tặng sẽ góp phần tạo cảnh quan không gian xanh để đẩy mạnh du lịch sinh thái theo kế hoạch phát triển kinh tế của huyện thời gian tới", ông Đằng nói thêm.

Đoàn tình nguyện viên Tết An Bình 2023. Ảnh: ABBank.vn

Trong khuôn khổ chương trình, ABBank còn trao tặng 25 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng mỗi suất cho 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Phú Tân và Tân Thới của huyện Tân Phú Đông. Ngân hàng cũng đóng góp cùng bà con 5 km đường ống nước sạch (nước máy) cho 136 hộ dân của hai xã này do ở xa đường ống chính chưa tiếp cận được với nguồn nước máy, qua đó, giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất của người dân ở những nơi thiếu nước sạch, nhất là trong mùa hạn mặn.

Tuệ Minh