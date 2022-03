Chúc Văn Quân, đóng vai phụ trong nhiều phim nổi tiếng của TVB, qua đời ở tuổi 55 vì bệnh ung thư phổi.

Theo HK01, nghệ sĩ mất tối 1/3, gia đình ở bên bà những giờ phút cuối cùng. Nhiều đồng nghiệp bàng hoàng khi hay tin. Diễn viên Lưu Tích Hiền cho biết Chúc Văn Quân giấu bệnh, không muốn người khác lo lắng vì bà. Năm ngoái Lưu Tích Hiền từng hỏi Chúc Văn Quân vì sao gầy đi, nữ diễn viên đáp do "ăn kiêng để giảm cân".

Diễn viên Chúc Văn Quân. Ảnh: Mpweekly

Chúc Văn Quân gia nhập đài TVB năm 1989 với vai trò diễn viên, MC, góp mặt trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Hồ sơ công lý 2, Bàn tay nhân ái, Lạc thần, Bao la vùng trời, Thi Công kỳ án, loạt phim Bằng chứng thép... Năm ngoái, bà xuất hiện trong chín phim của nhà đài, như Bảy công chúa, Quyền vương, Mối tình không lời... Phim cuối bà tham gia là Falling in Love with You in Childhood, dự kiến phát trong năm nay. Trong mảng điện ảnh, Chúc Văn Quân lưu dấu ấn với các phim Thần ăn (hợp tác Châu Tinh Trì), 72 khách trọ...

Khi còn khỏe, Chúc Văn Quân chăm tập thể dục, thường leo núi với các đồng nghiệp như Châu Nhuận Phát, Lý Thành Xương... Bà còn thường cùng bạn bè quyên góp tiền gửi cho các tổ chức từ thiện. Chúc Văn Quân hiếm khi nói về gia đình, chồng bà là doanh nhân, hai người có một con gái.

Sao TVB Chúc Văn Quân qua đời Chúc Văn Quân đóng phóng viên trong "Thần ăn". Video: Bilibili

Như Anh (theo HK01)