Sao 'Transformers' Shia LaBeouf liên tục gây rối

Video quay cảnh diễn viên Shia LaBeouf hét lớn vào người phụ nữ, la lối giữa phố Romeo khiến khán giả lo anh gặp vấn đề về tâm thần.

Ngày 21/3, TMZ công bố video ghi lại cảnh tượng mất bình tĩnh của tài tử Mỹ Shia LaBeouf, 40 tuổi. Sự việc xảy ra trong chuyến đi của anh đến Rome để dự lễ rửa tội của bố - ông Jeffrey LaBeouf - tuần qua. Theo trang tin, LaBeouf dường như cố bắt chuyện một người phụ nữ ngồi khác bàn của anh tại một quán ăn ngoài trời, nhưng bị cô phớt lờ. Sau đó, diễn viên đột nhiên hét "cút đi", nhìn chằm chằm vào cô. Vị khách tiếp tục tỏ ra không quan tâm anh.

Sau đó, video chuyển cảnh Shia LaBeouf vừa đi vừa la hét trên vỉa hè và giữa đường. TMZ không rõ nghệ sĩ thể hiện sự bực dọc với người phụ nữ lúc nãy hay một ai khác. Đại diện của anh chưa phản hồi đề nghị bình luận từ các trang tin.

Video: TMZ

Hiện video thu hút hơn một triệu lượt xem từ X cùng hàng trăm bình luận. Một số khán giả thắc mắc chuyện gì đang xảy ra với LaBeouf khiến anh hành động như thế. Sau khi trang Page Six đăng lại, nhiều độc giả nói thấy anh có biểu hiện của "bệnh tâm thần", cho rằng anh cần được giúp đỡ.

Cũng theo Page Six, gần đây Shia LaBeouf liên tục gặp rắc rối. Sáng sớm 20/3, các tay săn ảnh quay lại ảnh anh và cảnh sát có cuộc trao đổi căng thẳng bên ngoài nhà riêng ở New Orleans, Mỹ. Anh được cho tự gọi bản thân là "mục tiêu" bị nhắm đến và khóc nức nở. Anh còn hét lên với lực lượng chức năng: "Tôi không tin tưởng các người". Truyền thông quốc tế chưa rõ nội dung cuộc trò chuyện.

Giữa tháng 3, paparazzi bắt gặp diễn viên xin lửa để hút thuốc tại sảnh khách sạn ở Italy, trong lúc anh chỉ mặc quần đùi. Hồi tháng 2, Shia LaBeouf bị cảnh sát bắt do liên quan một vụ ẩu đả trong quán bar ở New Orleans, được thả ra trong cùng ngày.

Vài tháng trước đó, Rolling Stone cho biết có thông tin diễn viên "hoàn toàn mất kiểm soát", thường xuyên có những hành vi thất thường trên phim trường The Rooster Prince - một trong những dự án mới của anh. Theo nguồn tin, anh từng quyết định nhảy vào chuồng bò, đối mặt một con bò tót đang lao tới trong một cảnh quay ứng biến.

Shia LaBeouf tại liên hoan phim Cannes năm 2025. Ảnh: AP

Shia LaBeouf sinh năm 1986 tại Los Angeles, Mỹ. Anh đóng phim từ năm bảy tuổi và nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Fury, Charlie’s Angels: Full Throttle, Transformers, Disturbia... Tài tử nhiều lần bị kiện vì các hành vi gây rối, bạo lực. Những năm gần đây, anh không tham gia các dự án bom tấn, thay vào đó, thử thách bản thân ở những vai trò mới như đạo diễn, sản xuất phim. Hai bộ phim gần nhất có anh góp mặt là Henry Johnson và Salvable (cùng năm 2025).

Về đời tư, anh từng có cuộc hôn nhân dài chín năm với diễn viên Mia Goth, giai đoạn 2016-2025. Theo Page Six, anh chuyển đến New Orleans vào năm ngoái sau cuộc chia tay lặng lẽ với vợ cũ. Cả hai có một con gái tên Isabel, hiện bốn tuổi.

Trích đoạn của Shia LaBeouf (đóng vai Sam) và Megan Fox (vào vai Mikaela) trong "Transformers" (2007)

Phương Thảo (theo Page Six, TMZ)