Sao 'Trái tim mùa thu' lần đầu làm đạo diễn

Moon Geun Young sinh trưởng trong gia đình trí thức - bố là giáo viên, mẹ công tác tại thư viện thành phố Gwangju. Năm 12 tuổi, cô được mời làm mẫu quảng cáo. Năm 1999, Geun Young lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với phim tài liệu On the way - do Choi Jae Eun đạo diễn. Khuôn mặt trong sáng, nét diễn tự nhiên của sao nhí gây ấn tượng với các nhà làm phim.

Năm 2000, ở tuổi 13, Moon Geun Goung gây "bão" châu Á khi hóa thân Eun Suh thời nhỏ (Song Hye Kyo đóng lúc trưởng thành) trong phim truyền hình ăn khách Trái tim mùa thu. Diễn xuất nhập tâm, chân thực của sao nhí lấy nước mắt người xem. Vai diễn giúp Moon Geung Young đoạt giải Diễn viên nhí xuất sắc tại KBS Drama Award.

Những năm sau đó, cô góp mặt trong nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình như Câu chuyện hai chị em, Cô dâu tuổi 15, Chị kế của Lọ Lem, Nàng Alice phố Cheongdam-dong, Nữ thần lửa Jung Yi, Bí mật của làng Achiara... Với phim Họa sĩ gió (2008) Geun Young trở thành diễn viên trẻ nhất Hàn Quốc (21 tuổi) nhận Daesang - giải cao nhất về diễn xuất tại SBS Drama Awards và năm danh hiệu lớn khác.

Ở tuổi 35, cô vẫn độc thân, dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp. Trước đó, cô từng có thời gian ngắn hẹn hò tài tử Kim Bum.

Phân đoạn cảm động của Moon Geun Goung trong "Trái tim mùa thu" Cảnh khiến khán giả thổn thức của Moon Geun Goung trong "Trái tim mùa thu". Video: KBS