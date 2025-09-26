Thứ sáu, 26/9/2025
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ sáu, 26/9/2025, 19:00 (GMT+7)

Sao tôn dáng với mốt váy áo chấm bi

Sao tôn dáng với mốt váy áo chấm bi

Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Tóc Tiên, Gigi Hadid, Kaia Gerber lăng xê họa tiết chấm bi hot của Thu Đông năm nay.

Đỗ Thị Hà dạo chơi ở Paris
 
 

Hôm 17/9, Đỗ Thị Hà chia sẻ video dạo chơi ở Paris. Cô diện váy chữ A chấm bi, phối khăn lụa và mũ fedora theo phong cách Pháp. Video: Nhân vật cung cấp

Tóc Tiên cũng theo đuổi xu hướng với áo yếm hở lưng, kết hợp chân váy midi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong kỳ nghỉ hè ở châu Âu năm nay, á hậu Thảo Nhi Lê chọn váy lụa đắp ren và giày bệt dạo phố. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tủ đồ của người đẹp còn có mẫu chân váy màu nâu chấm bi trắng, được cô kết hợp ăn ý với áo quây và dép cao gót màu kem. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Vogue, chấm bi là xu hướng hot của Thu Đông 2025. Họa tiết cổ điển, thanh lịch xen lẫn nét tinh nghịch từng được nhiều biểu tượng thời trang yêu thích, trong đó có Công nương Diana, Audrey Hepburn.

Ngoài sao Việt, sao quốc tế cũng lựa chọn họa tiết này từ mùa hè vừa qua. Gigi Hadid tạo không khí thời trang thập niên 1980 với áo cổ rộng xếp bèo phối khuyên tai đá bản lớn. Ảnh: GC Images

Người mẫu Kaia Gerber khoe vẻ nữ tính trong đầm cổ yếm và giày búp bê. Ảnh: GC Images

Hailey Bieber lăng xê kiểu quần lửng của thập niên 2000. Cô dùng kính và đồng hồ để tạo vẻ sành điệu cho tổng thể. Ảnh: Backgrid

Kylie Jenner cả bộ họa tiết đồng điệu gồm bikini, quần lụa, túi hobo khi đi nghỉ dưỡng. Ảnh: Instagram Kylie Jenner

Phong cách đường phố mang dáng dấp thập niên 1990 của ca sĩ Olivia Rodrigo qua quần shorts và tank top đơn giản. Ảnh: GC Images

Kiểu váy chấm bi màu đỏ của ca sĩ Demi Lovato gợi nhớ đến thập niên 1950, 1960. Ảnh: Instagram Demi Lovato

Sao Mai

  Trở lại Giải tríTrở lại Giải trí