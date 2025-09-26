Sao tôn dáng với mốt váy áo chấm bi

Hôm 17/9, Đỗ Thị Hà chia sẻ video dạo chơi ở Paris. Cô diện váy chữ A chấm bi, phối khăn lụa và mũ fedora theo phong cách Pháp. Video: Nhân vật cung cấp
Trong kỳ nghỉ hè ở châu Âu năm nay, á hậu Thảo Nhi Lê chọn váy lụa đắp ren và giày bệt dạo phố. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trong kỳ nghỉ hè ở châu Âu năm nay, á hậu Thảo Nhi Lê chọn váy lụa đắp ren và giày bệt dạo phố. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tủ đồ của người đẹp còn có mẫu chân váy màu nâu chấm bi trắng, được cô kết hợp ăn ý với áo quây và dép cao gót màu kem. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tủ đồ của người đẹp còn có mẫu chân váy màu nâu chấm bi trắng, được cô kết hợp ăn ý với áo quây và dép cao gót màu kem. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo Vogue, chấm bi là xu hướng hot của Thu Đông 2025. Họa tiết cổ điển, thanh lịch xen lẫn nét tinh nghịch từng được nhiều biểu tượng thời trang yêu thích, trong đó có Công nương Diana, Audrey Hepburn.
Ngoài sao Việt, sao quốc tế cũng lựa chọn họa tiết này từ mùa hè vừa qua. Gigi Hadid tạo không khí thời trang thập niên 1980 với áo cổ rộng xếp bèo phối khuyên tai đá bản lớn. Ảnh: GC Images
Theo Vogue, chấm bi là xu hướng hot của Thu Đông 2025. Họa tiết cổ điển, thanh lịch xen lẫn nét tinh nghịch từng được nhiều biểu tượng thời trang yêu thích, trong đó có Công nương Diana, Audrey Hepburn.
Ngoài sao Việt, sao quốc tế cũng lựa chọn họa tiết này từ mùa hè vừa qua. Gigi Hadid tạo không khí thời trang thập niên 1980 với áo cổ rộng xếp bèo phối khuyên tai đá bản lớn. Ảnh: GC Images
Hailey Bieber lăng xê kiểu quần lửng của thập niên 2000. Cô dùng kính và đồng hồ để tạo vẻ sành điệu cho tổng thể. Ảnh: Backgrid
Hailey Bieber lăng xê kiểu quần lửng của thập niên 2000. Cô dùng kính và đồng hồ để tạo vẻ sành điệu cho tổng thể. Ảnh: Backgrid
Kylie Jenner cả bộ họa tiết đồng điệu gồm bikini, quần lụa, túi hobo khi đi nghỉ dưỡng. Ảnh: Instagram Kylie Jenner
Kylie Jenner cả bộ họa tiết đồng điệu gồm bikini, quần lụa, túi hobo khi đi nghỉ dưỡng. Ảnh: Instagram Kylie Jenner
Phong cách đường phố mang dáng dấp thập niên 1990 của ca sĩ Olivia Rodrigo qua quần shorts và tank top đơn giản. Ảnh: GC Images
Phong cách đường phố mang dáng dấp thập niên 1990 của ca sĩ Olivia Rodrigo qua quần shorts và tank top đơn giản. Ảnh: GC Images
Kiểu váy chấm bi màu đỏ của ca sĩ Demi Lovato gợi nhớ đến thập niên 1950, 1960. Ảnh: Instagram Demi Lovato
Kiểu váy chấm bi màu đỏ của ca sĩ Demi Lovato gợi nhớ đến thập niên 1950, 1960. Ảnh: Instagram Demi Lovato
Sao Mai