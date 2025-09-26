Sao tôn dáng với mốt váy áo chấm bi

Theo Vogue, chấm bi là xu hướng hot của Thu Đông 2025. Họa tiết cổ điển, thanh lịch xen lẫn nét tinh nghịch từng được nhiều biểu tượng thời trang yêu thích, trong đó có Công nương Diana, Audrey Hepburn.

Ngoài sao Việt, sao quốc tế cũng lựa chọn họa tiết này từ mùa hè vừa qua. Gigi Hadid tạo không khí thời trang thập niên 1980 với áo cổ rộng xếp bèo phối khuyên tai đá bản lớn. Ảnh: GC Images