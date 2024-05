Sao 'Titanic' qua đời

AnhBernard Hill - nổi tiếng với vai thuyền trưởng Smith trong "Titanic" và vua Théoden phim "Chúa tể những chiếc nhẫn" - qua đời ở tuổi 79.

Nhiều nguồn tin cho biết tài tử Bernard Hill mất sáng 5/5 nhưng chưa rõ nguyên nhân ông qua đời. Theo Daily Mail, ông sống cùng vợ Marianna Hill và con trai Gabriel tại hạt Suffolk những ngày cuối đời.

Bernald Hill trong phim "Titanic" Bernard Hill đóng vai thuyền trưởng trong phim "Titanic". Video: 20th Century Fox

Các bạn diễn trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn gồm Elijah Wood, Billy Boyd, Dominic Monaghan và Sean Astin bày tỏ lòng thương tiếc ông tại sự kiện Liverpool Comic-Con cùng ngày. Theo thông báo trước đó, Bernald Hill sẽ tham dự chương trình cùng dàn khách mời nhưng điều đó không thể xảy ra. Trên Instagram ngày 5/5, Dominic Monaghan đăng hình kèm lời tưởng niệm cố diễn viên: "Vị vua của chúng ta đã về với thiên đường xám xịt, nhưng ông mãi ở trong tâm trí chúng ta".

Bernard Hill đóng vai thuyền trưởng Smith trong "Titanic". Ảnh: 20th Century Fox

Theo Page Six, các đồng nghiệp và nhiều người nổi tiếng khác cũng gửi lời chia buồn. Lindsay Salt, giám đốc BBC Drama, nói: "Bernard Hill đã để lại dấu ấn trên màn ảnh và cả sự nghiệp lâu dài với những vai diễn mang tính biểu tượng, đáng chú ý. Đó là minh chứng cho tài năng đáng kinh ngạc của ông".

Bernard Hill, sinh năm 1944, tại Manchester, Anh. Tài tử có sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 50 năm. Ông tạo dấu ấn đầu tiên trong phim The Ghost and the Darkness (1995), đóng cùng Val Kilmer và Michael Douglas. Trước đó, ông là gương mặt quen thuộc của nhiều phim truyền hình Anh. Bernald Hill cũng là diễn viên duy nhất trong lịch sử góp mặt trong hai bộ phim đoạt hơn 11 giải Oscar. Ngoài Titanic và Chúa tể những chiếc nhẫn, ông được đánh giá cao trong loạt phim The Scorpion King (2002), Gothika (2003) và Wimbledon (2004).

Phương Thảo (theo Page Six, Daily Mail)