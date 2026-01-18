Rachel Ward - nữ chính "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" - đáp trả những bình luận chê già, nói không hối tiếc khi nhan sắc đã phai.

Những ngày qua, diễn viên Rachel Ward, 69 tuổi, nhận nhiều bình luận chê nhan sắc trên Instagram sau khi bà chia sẻ video quảng bá nông trại gia đình ở Australia dịp Giáng sinh. Nhiều người nói bà trông già hơn tuổi thật, cho rằng minh tinh một thời không biết gìn giữ tuổi xuân. Hôm 15/1, bà gây chú ý với bài đăng đáp trả các bình luận tiêu cực, đồng thời cảm ơn những người bênh vực mình.

Sao 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai' không sợ tuổi già Rachel Ward cho biết tận hưởng tuổi già, khuyến khích khán giả buông bỏ áp lực tuổi tác để tận hưởng cuộc sống. Video: Instagram/ Rachel Ward

Trong video mới, Rachel Ward kêu gọi mọi người đừng sợ lão hóa. Theo bà, tuổi già là giai đoạn tuyệt vời. Bước sang độ 60, bà cảm thấy cuộc sống viên mãn hơn bao giờ hết, không hối tiếc khi bỏ lại tuổi trẻ và sắc đẹp phía sau. "Tôi không còn trẻ trung nhưng rất hạnh phúc. Chúng ta cần trân trọng, đón chào những năm tháng cuối đời. Hãy chờ cho đến khi bạn bước đến độ tuổi này. Chúng sẽ mang theo rất nhiều món quà bạn không thể ngờ tới cho đến khi bạn tự trải nghiệm", bà nói.

Diễn viên cũng cho biết xúc động trước sự ủng hộ của những người hâm mộ, nhắn nhủ họ không cần lo lắng cho bà. Rachel Ward hiểu ai cũng bận tâm việc đánh mất tuổi trẻ, đôi khi tìm cách khá cực đoan để níu kéo nhan sắc. Dù vậy, bà mong mọi người buông bỏ góc nhìn đó để đón nhận những điều tốt đẹp sắp đến.

Trong phần chú thích, Rachel Ward còn nói đùa rằng dù hiện tại là nông dân, bà nên chải chuốt tóc tai, thoa son trước khi xuất hiện trên mạng xã hội. Đồng thời, nghệ sĩ quảng bá các sản phẩm của nông trại. Hiện video thu hút hơn 500.000 lượt xem, hàng nghìn bình luận đồng tình quan niệm sống của diễn viên.

Nhan sắc thời trẻ của diễn viên Rachel Ward. Ảnh: Courtesy Everett Collection

Rachel Ward sinh năm 1957 tại Anh, nổi tiếng với vai Meggie Cleary trong series nổi tiếng thập niên 1980 - Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Sau bộ phim, bà hạn chế diễn xuất, chuyển qua viết kịch bản và đạo diễn. Dự án gần nhất của bà là phim truyền hình Darby and Joan (2022), trong đó bà đảm nhận vai trò đạo diễn của hai tập phim.

Những năm qua, Ward hạn chế xuất hiện trước truyền thông, tập trung điều hành trang trại ở Australia cùng chồng - tài tử Bryan Brown, 79 tuổi. Ông là bạn diễn của bà của trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Cả hai kết hôn năm 1983, có ba người con. Trong cuộc phỏng vấn với The Mirror năm 2022, Brown cho biết bí quyết duy trì hôn nhân hạnh phúc là luôn đồng ý mọi điều với vợ, nhận lỗi sai về mình. "Nếu đàn ông hiểu được điều đó, họ sẽ hạnh phúc hơn", ông đùa.

Trích đoạn trong phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" Trích đoạn của Rachel Ward trong phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Video: YouTube/ The Thorn Birds lover

Phương Thảo (theo People)