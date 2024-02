Sao theo đuổi mốt 'vợ ông trùm'

Phong cách mob wife đang là xu hướng hot nhất đầu năm. Kiểu mặc lấy cảm hứng từ phong cách vợ của những ông trùm mafia, đặc trưng với lông thú, họa tiết da báo, trang sức mạ vàng nhằm khoe sự giàu có và hào nhoáng.

Nhiều sao quốc tế đang theo đuổi mốt này, trong đó có Jennifer Lopez. Hôm 14/2, khi tới Quảng trường Thời đại ở New York để quảng bá cho phim This Is Me... Now: A Love Story, cô diện áo khoác lông thú đắt đỏ cùng quần và giày platform màu nude. Ảnh: GC Images