Sao 'The Walking Dead' qua đời ở tuổi 31

MỹMoses J. Moseley - diễn viên nổi tiếng của loạt phim "The Walking Dead" - qua đời ở Atlanta hôm 26/1.

Theo E!, thi thể của ngôi sao được phát hiện tại Stockbridge, Georgia. Nguyên nhân qua đời chưa được xác định. Bạn bè, đồng nghiệp của cố diễn viên bị sốc. Diễn viên Tabatha Minchew - bạn thân của Moseley - nói với E!: "Moses được bạn bè, gia đình và người hâm mộ yêu mến. Mọi người sẽ nhớ anh rất nhiều. Anh ấy luôn vui vẻ và hào hứng với cuộc sống".

Diễn viên Moses J. Moseley. Ảnh: IMDb

Đài AMC - đơn vị phát sóng The Walking Dead - viết trên Twitter: "Cầu nguyện cho Moses J. Moseley". Bạn bè của diễn viên chia sẻ nỗi mất mát trên trang cá nhân: Diễn viên Jeremy Palko viết: "Đau lòng khi biết sự ra đi của Moseley. Anh ấy là cực kỳ tốt bụng và tuyệt vời". Nữ diễn viên Melissa McCowan viết: "Tôi không thể tin được điều này. Thật tàn khốc! Trái tim tôi tan nát. Anh ấy thực sự là một chàng trai chu đáo, tràn đầy tình yêu và niềm say mê. Tôi rất thích chơi và làm việc với anh ấy trên phim trường, chia sẻ sự khác biệt với nhau trong 12 năm qua".

Trailer The Walking Dead 11 Trailer "The Walking Dead" mùa thứ 11 - mùa cuối cùng của series thể loại xác sống, hậu tận thế của AMC - phát sóng hồi tháng 8/2021. Video: AMC

Moses J. Moseley sinh năm 1990, là diễn viên, nhà văn và người mẫu người Mỹ. Diễn viên nổi tiếng khi đóng xác sống trong The Walking Dead. Moseley từng đóng vai khách mời trong các chương trình truyền hình Queen of the South, Watchmen và trong phim Volumes of Blood: Horror Stories.

Họa Mi (theo E!)