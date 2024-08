Sao 'The Notebook' qua đời

MỹDiễn viên Gena Rowlands - đóng vai Allie lúc già trong phim "Notebook" - qua đời tại nhà riêng ở tuổi 94.

Theo TMZ, bà Gena Rowlands mất hôm 14/8 trong vòng tay người thân, nguyên nhân chưa được xác định. Trước đó, bà phải chống chọi bệnh Alzheimer (gây suy giảm trí nhớ) trong 5 năm qua.

Gena Rowlands trong 'The Notebook' Phân đoạn gây xúc động của Gena Rowlands trong "The Notebook", diễn viên xuất hiện từ giây thứ 16. Video: New Line Cinema

Hồi tháng 6, con trai bà - đạo diễn The Notebook Nick Cassavetes - tiết lộ bệnh tình của mẹ dịp 20 năm ra mắt phim. Trong tác phẩm, nhân vật Allie cũng bị Alzheimer.

Trên Entertainment Weekly, ông nói: "Tôi mời mẹ vào vai Allie khi về già và dành thời gian để nói về vấn đề sức khỏe của nhân vật, với mong muốn diễn tả triệu chứng của nó. Trong vài năm nay, mẹ tôi hoàn toàn mất trí nhớ".

Mẹ của bà Gena, minh tinh Lady Rowlands, cũng từng đấu tranh với chứng bệnh. Trong một bài phỏng vấn năm 2004, bà Gena nói quyết định đóng vai Allie vì mẹ. "Tôi đã trải qua những điều khó khăn với mẹ. Nếu Nick không đạo diễn bộ phim, tôi nghĩ mình sẽ không làm được. Vai diễn quá khó", nghệ sĩ cho biết.

Diễn viên Gena Rowlands sinh thời. Ảnh: GMA

Bà Gena Rowlands sinh năm 1930, là diễn viên người Mỹ có sự nghiệp kéo dài hơn bảy thập niên. Bà từng bốn lần đoạt giải Emmy, hai lần đoạt Quả Cầu Vàng và hai lần được đề cử Oscar cho vai diễn trong A Woman Under the Influence (1974) và Gloria (1980). Năm 2016, nghệ sĩ nhận tượng vàng Oscar danh dự.

Bà Gena từng hợp tác với người chồng đầu tiên, diễn viên kiêm đạo diễn John Cassavetes, trong 10 tác phẩm trước khi ông qua đời năm 1989. Họ có ba con, đều là diễn viên và đạo diễn: Nick, Alexandra và Zoe Cassavetes. Năm 2012, bà kết hôn với doanh nhân Robert Forrest.

Vai diễn gần nhất của bà là trong phim ngắn Unfortunate Circumstances (2017). Ngoài The Notebook, diễn viên có nhiều vai ghi dấu ấn trong Hope Floats, The Skeleton Key, Paris, I Love You, Something to Talk About. Theo thống kê của IMDb, bà từng tham gia diễn xuất trong 106 dự án.

The Notebook lấy bối cảnh một vùng quê yên bình miền Nam nước Mỹ những năm 1940. Allie (Rachel McAdams) là cô tiểu thư xinh đẹp nhà giàu đi nghỉ hè cùng gia đình. Noah (Ryan Gosling) là thanh niên nông thôn nghèo khổ làm việc tại xưởng mộc. Noah yêu Allie từ cái nhìn đầu tiên. Anh xoay xở mọi cách để gây ấn tượng với cô. Từ khó chịu đến thú vị và dần cảm động, Allie đã đáp lại mối tình của chàng trai. Hai người trải qua nhiều khó khăn về khoảng cách địa vị, sự phản đối của gia đình, sự xuất hiện của người thứ ba và bệnh Alzheimer.

Trailer phim 'The Notebook' Trailer phim. Video: New Line Cinema

Năm 2010, Allie và Noah được chọn vào danh sách "100 nhân vật nổi bật trong vòng 20 năm qua" của trang Entertainment Weekly. Năm 2011, trang này liệt kê The Notebook là một trong 25 phim gợi cảm nhất từ trước đến nay. Us Weekly xếp tác phẩm vào danh sách những phim lãng mạn nhất mọi thời. Ryan Gosling và Rachel McAdams phải lòng nhau trên trường quay. Tuy nhiên, cả hai chia tay năm 2008 sau nhiều lần hợp tan.

Quế Chi (theo ET, TMZ)