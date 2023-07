Sao 'Thế giới bí mật của Alex Mack' tái xuất

Thập niên 1990, Larisa Oleynik là ngôi sao tuổi teen nhờ đóng Thế giới bí mật của Alex Mack. Sau đó, cô góp mặt trong một số phim truyền hình dài tập như The Baby-Sitters Club, Boy Meets World, Mad Men.

Trích đoạn 'Thế giới bí mật của Alex Mack' Một số cảnh trong "Thế giới bí mật của Alex Mack". Video: Youtube Giải Trí Plus

Larisa diễn chính trong 10 Things I Hate About You (1999) - tác phẩm tiêu biểu của dòng phim tuổi mới lớn (coming of age). Cô còn tham gia kịch như Miss Lilly Gets Boned, Who's Your Baghdaddy.