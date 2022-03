Sao Thái Lan qua đời ở tuổi 26

BangkokBeam Papangkorn Lerkchaleampote - nam chính phim sinh tồn "The Stranded" - mất tại nhà riêng ở tuổi 26, ngày 23/3.

Theo kênh truyền hình PPTVHD 36, công ty chủ quản diễn viên cho biết: "Gia đình và công ty rất sốc, đau buồn trước sự ra đi của Beam Papangkorn. Người thân đã nhờ bác sĩ khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Nếu có bất kỳ chi tiết mới nào, chúng tôi lập tức thông báo". Cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường phối hợp điều tra.

Trang Sanook cho hay Beam Papangkorn ngủ lâu bất thường, mẹ anh cố đánh thức nhưng không thành công. Gia đình đưa diễn viên đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Hình ảnh cuối cùng Beam Papangkorn đăng trên trang cá nhân cách đây ba ngày. Ảnh: Instagram Thebeamishere

Nhiều đồng nghiệp bàng hoàng, chia buồn với gia đình Beam Papangkorn như diễn viên Punpun Sutatta (đóng Tuổi nổi loạn), Mutmee Pimdao (nổi tiếng với Lời hồi đáp tới thiên đường), Danai Charuchinta, Plustor Pronpiphat Pattanasettanon, ca sĩ Ice Sarunyu, người mẫu kiêm luật sư Anusith "Bank" Sangnimnuan...

Beam Papangkorn trong phim "The Stranded". Ảnh: Netflix

Beam Papangkorn sinh năm 1996, từng là vận động viên taekwondo (từ sáu đến 14 tuổi). Anh thích hát, từng có thời gian tập luyện cùng nhóm The Toys. Năm 2015, Beam gia nhập làng phim, ghi dấu với Water Boyy: The Movie, Behind the Sin, Mr. Merman, Blacklist... Năm 2019, anh vào vai chính trong The Stranded (Mắc kẹt) - thể loại phiêu lưu, khoa học viễn tưởng, sinh tồn và là series đầu tiên Netflix hợp tác Thái Lan sản xuất...

Trailer phim 'Stranded' Trailer phim "The Stranded". Video: Netflix

Thanh An