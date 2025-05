Sao 'Shang-Chi' cầu hôn bạn gái ở Pháp

PhápNam chính phim siêu anh hùng "Shang-Chi" - Simu Liu - cầu hôn bạn gái Allison Hsu ở Paris sau ba năm hẹn hò.

Trên Instagram ngày 11/5, Simu Liu, 36 tuổi, thông báo tin vui bằng loạt ảnh bên người yêu - giám đốc marketing Allison Hsu, 28 tuổi - kèm chú thích: "Chúng tôi mãi mãi bên nhau". Trong một số bức, cặp uyên ương chụp cùng tháp Eiffel. Chùm ảnh thu hút gần 600.000 lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận chia vui từ người hâm mộ, đồng nghiệp và người nổi tiếng. Diễn viên Florence Pugh để lại lời chúc: "Thật tuyệt vời. Gửi nhiều tình yêu đến hai người".

Trong một bài đăng sau đó, Simu Liu viết: "Từ những ngày cuối tuần ở Paris đến những chuyến đi đến Palm Springs, chuỗi đêm dài trên phim trường và các buổi chiều chúng ta nằm dài trên ghế sofa. Trong mọi khoảnh khắc ta cùng trải qua, anh đều chọn em - luôn luôn và mãi mãi". Allison Hsu bình luận dưới bài: "Em yêu anh, vị hôn phu của em".

Tài tử Simu Liu và bạn gái Allison Hsu. Ảnh: Instagram/ Simu Liu

Theo People, cặp sao hẹn hò từ năm 2022, lần đầu đi thảm đỏ cùng nhau vào tháng 7 cùng năm. Trước đó một tháng, truyền thông phát hiện cả hai đi ăn tối và gặp nhau tại hậu trường chương trình Jimmy Kimmel Live. Tháng 12/2022, Simu Liu công khai mối quan hệ trên Instagram. Từ đó, nghệ sĩ thường xuyên đăng ảnh du lịch, tham gia sự kiện cùng người yêu. Trong cuộc phỏng vấn tháng 8/2023, Simu Liu tri ân bạn gái giúp cuộc đời anh thay đổi, mang đến nhiều bài học có giá trị.

Trò chuyện với People tháng 11/2023, diễn viên từng có khoảng thời gian khó khăn với cuộc sống siêu sao sau thành công của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2023) và Barbie (2023), nhưng cảm thấy "nhẹ nhõm" vì tìm thấy tình yêu bên Allison Hsu. "Bên cô ấy, tôi cảm thấy được thử thách, được yêu thương, chăm sóc và ủng hộ. Tôi cho rằng những mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh nhất là khi hai người luôn hỗ trợ nhau", anh nói thêm.

Cặp sao tham dự sự kiện hồi tháng 3/2024. Ảnh: FilmMagic

Simu Liu sinh năm 1989 tại Trung Quốc. Anh cùng gia đình đến Canada sinh sống lúc năm tuổi. Năm 2011, Liu khởi nghiệp bằng nghề kế toán nhưng sau đó muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực. Do từng học võ Taekwondo và Vịnh Xuân quyền, anh quyết định theo nghiệp diễn viên đóng thế tại Hollywood. Pacific Rim (2013) là phim điện ảnh đầu tiên Simu Liu góp mặt, trong vai quần chúng.

Năm 2021, diễn viên gây chú ý khi đóng chính Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - phim riêng đầu tiên về siêu anh hùng gốc Á của Marvel. Dự án thành công tại phòng vé với doanh thu 224 triệu USD tại Mỹ và 432 triệu USD toàn cầu. Theo Rotten Tomatoes, đa phần giới phê bình khen ngợi lối diễn hài hước và khả năng tự đóng các cảnh hành động của Simu Liu. Năm 2022, anh xuất hiện trong top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới do Time bình chọn. Theo People, hiện nghệ sĩ quay phim Avengers: Doomsday, dự kiến phát hành năm 2026.

Trailer "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" Simu Liu trong "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings". Video: Disney

Phương Thảo (theo People)