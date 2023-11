Sao 'Sex and the City' qua đời

MỹFrances Sternhagen - nổi tiếng trong "Sex and the City" và "Cheers" - qua đời ở tuổi 93.

Theo People hôm 30/11, diễn viên mất vì tuổi già ở New Rochelle, New York ba ngày trước. Gia đình cho biết sẽ tổ chức một buổi kỷ niệm sự nghiệp và cuộc đời của Frances vào giữa tháng 1 năm sau - gần dịp sinh nhật lần thứ 94.

Trên Instagram, John Carlin - con trai Frances - đăng loạt hình của mẹ và tưởng nhớ bà: "Vào tối thứ hai, mẹ đã qua đời yên bình tại nhà. Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn đối với nghệ sĩ và con người tuyệt vời như Frances Sternhagen. Mẹ được nhiều người yêu mến, tôi rất may mắn khi được là con trai, bạn bè, đối tác hát và nhảy cùng bà. Hãy bay đi, Frannie, cuộc sống mẹ kết thúc bằng sự đủ đầy, đam mê, khiêm tốn và rộng lượng".

Frances Sternhagen dự "The Columnist" Broadway Opening Night năm 2012. Ảnh: Wire Image

Anh nói thêm dự định biểu diễn ở London vào cuối tuần để tri ân mẹ, hát một ca khúc được Frances truyền cảm hứng. Sinh thời, bà luôn ủng hộ và khuyến khích con ca hát cũng như viết lách. Cả hai có mối quan hệ khăng khít, thường xuyên gặp và nói lời yêu thương với nhau.

Frances nổi tiếng với những nhân vật người mẹ, đóng mẹ của Cliff Clavin trong series Cheers và Bunny Macdougal - mẹ của Trey - trong Sex and the City. Hai vai diễn có điểm chung là tính cách mạnh mẽ và nghiêm khắc, giúp bà nhận ba đề cử Emmy. "Phải nói rằng việc đóng những phụ nữ già kiêu ngạo rất vui, họ luôn luôn thú vị khi làm phiền toái mọi người xung quanh. Tôi biết những phụ nữ như vậy và tôi chắn chắn có thể bắt chước họ", Frances nói trên Los Angeles Times năm 2002.

Trích đoạn Frances Sternhagen trong "Sex and the City" Frances Sternhagen (xuất hiện ở giây 0:16) trong "Sex and the City". Video: YouTube Sex and the City Archives

Frances Sternhagen là diễn viên Mỹ, tham gia sân khấu kịch Broadway và màn ảnh rộng. Bà từng nhận hai giải Tony cho vai diễn trong The Good Doctor (1974) và The Heiress (1995), năm lần được đề cử giải này. Bà còn xuất hiện trong nhiều bộ phim như Outland (1981), Misery (1990), Starting Over (1979), And So It Goes (2014). Bà kết hôn diễn viên Thomas A. Carlin năm 1956, có sáu con cùng các cháu.

Thanh Giang