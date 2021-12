Sao 'Sex and the City' mất việc vì bê bối tình dục

MỹChris Noth - đóng ông Big trong "Sex and the City" - bị công ty quản lý cắt hợp đồng sau các cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ.

Theo Deadline, công ty quản lý nghệ sĩ A3 Artists Agency thông báo ngừng làm việc với Chris Noth hồi cuối tuần. Đại diện công ty không tiết lộ lý do và các chi tiết trong việc kết thúc hợp đồng.

Diễn viên Chris Noth - nổi tiếng với vai ông Big trong "Sex and the City". Ảnh: WireImage

Quyết định được đưa ra sau khi Noth bị thêm một phụ nữ giấu tên kiện lên tòa tội tấn công tình dục hôm 17/12. Nguyên đơn cho biết sự việc xảy ra khoảng năm 2010, khi cô khoảng 18 tuổi và làm bồi bàn tại một nhà hàng ở New York. Chris Noth thường xuyên đến quán của cô chơi. Một đêm, diễn viên bám theo và sàm sỡ cô sau ca làm việc.

Trước đó, ngôi sao Sex and the City bị hai phụ nữ khác kiện với tội danh tương tự. Nữ diễn viên Zoe Lister-Jones cũng tiết lộ Chris Noth từng quấy rối một người bạn của cô.

Mr Big trong Sex and the City Chris Noth trong "Sex and the City" (giây 15). Video: HBO

Chris Noth phủ nhận các cáo buộc trên tờ Rolling Stone: "Các câu chuyện này, dù xảy ra 30 năm hay 30 phút trước, đều là giả. Tấn công tình dục là ranh giới tôi không bao giờ bước qua. Các sự kiện đó đều có sự đồng thuận. Thật khó để không nghi ngờ lý do các cáo buộc xuất hiện cùng lúc. Tôi không rõ tại sao những câu chuyện đó được lôi ra bàn tán vào lúc này. Tôi chỉ biết một điều mình không tấn công họ".

Các cáo buộc khiến Chris Noth gặp nhiều rắc rối. Hôm 17/12, hãng Entertainment Arts Research hủy hợp đồng mua lại một công ty đồ uống của anh với giá 12 triệu USD, lý do là "thời điểm không thích hợp".

Chris Noth sinh năm 1954 tại Mỹ, là con của nhà báo nổi tiếng Jeanne Parr và doanh nhân Charles James Noth. Anh đóng nhiều vở kịch khi học tại trường Yale School of Drama. Sau khi tốt nghiệp, anh đến New York với ước mơ làm diễn viên Broadway nhưng không thành công. Noth chuyển hướng đóng phim truyền hình để kiếm sống. Năm 1988, anh nhận vai thám tử Mike Logan trong loạt phim hình sự Law & Order. Từ năm 1998 đến 2004, Noth giữ vai ông Big trong series ăn khách Sex and the City.

Phương Mai (theo Deadline)