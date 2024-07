'Sao quyến rũ nhất Nhật Bản' yêu bạn trai kém 11 tuổi

Ayase Haruka, diễn viên được bình chọn "quyến rũ nhất Nhật Bản", hẹn hò Jesse Lewis - ca sĩ kém cô 11 tuổi.

Theo Josei7, cặp sao bén duyên khi đóng chung phim Revolver Lily năm 2022, bí mật gặp gỡ, nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Người quen của cả hai nói: "Ayase Haruka và Jesse Lewis đối đãi với nhau chân thành, đã tìm hiểu thời gian dài. Jesse Lewis nhỏ hơn bạn gái nhưng Ayase nhận xét anh ấy dịu dàng và đáng tin cậy".

Jesse Lewis và Ayase Haruka. Ảnh: Josei7

Theo nguồn tin, đôi tình nhân tâm đầu ý hợp, không cảm thấy trở ngại vì cách biệt tuổi. Khi bên nhau, Jesse Lewis phụ trách nấu nướng vì Ayase Haruka không giỏi việc bếp núc.

Ayase Haruka 39 tuổi, thuộc nhóm minh tinh hàng đầu Nhật Bản, có lượng fan đông ở châu Á. Năm 2020, người đẹp dẫn đầu bình chọn Sao nữ quyến rũ nhất, do Shūkan Bunshun - tạp chí Nhật thành lập năm 1959 - thực hiện. Ayase Haruka nổi tiếng với các phim Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới, Đi trong đêm trắng, Bạch dạ hành, Cô người máy của tôi, Thiên đường và địa ngục: Hoán đổi linh hồn.

Vẻ đẹp Ayase Haruka trên màn ảnh Vẻ đẹp Ayase Haruka trên màn ảnh. Video: Bilibili

Jesse Lewis 28 tuổi, là thành viên nhóm nhạc SixTONES. Anh còn phát triển lĩnh vực phim ảnh, từng đóng Saisho wa Paa, Tales of the Unusual, Tomorrow is another day.

Như Anh (theo Josei7)