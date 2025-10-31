Sao quốc tế biến hóa đón Halloween

Halloween (Lễ hội ma quỷ) diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng 10, là một trong những mùa lễ được yêu thích nhất thế giới. Đây cũng là dịp để giới sao quốc tế thể hiện sự sáng tạo qua các màn hóa trang cầu kỳ.

Trên Instagram ngày 31/10, Lisa gây chú ý với bộ ảnh đóng giả Golden Woman (Siren) trong tập Jibaro thuộc seri Love, Death + Robots mùa ba. Trong phim, nhân vật có khả năng giết người bằng tiếng hét và những "vũ điệu chết chóc". Bài đăng đạt hơn một triệu lượt thích sau một giờ đăng tải. Ảnh: Instagram Lisa