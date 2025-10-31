Sao quốc tế biến hóa đón Halloween

Halloween (Lễ hội ma quỷ) diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng 10, là một trong những mùa lễ được yêu thích nhất thế giới. Đây cũng là dịp để giới sao quốc tế thể hiện sự sáng tạo qua các màn hóa trang cầu kỳ.
Trên Instagram ngày 31/10, Lisa gây chú ý với bộ ảnh đóng giả Golden Woman (Siren) trong tập Jibaro thuộc seri Love, Death + Robots mùa ba. Trong phim, nhân vật có khả năng giết người bằng tiếng hét và những "vũ điệu chết chóc". Bài đăng đạt hơn một triệu lượt thích sau một giờ đăng tải. Ảnh: Instagram Lisa
Lisa thể hiện điệu nhảy của nàng Siren. Video: TikTok/ Lisa
Paris Hilton và chồng con chụp ảnh theo chủ đề phim hoạt hình Toy Story (Câu chuyện đồ chơi). Người đẹp hóa búp bê Bo Peep còn chồng diện trang phục của cao bồi Woody. Hai bé Phoenix và London lần lượt vào vai phi hành gia Buzz Lightyear và nàng cao bồi Jessi. Ảnh: Instagram/ Paris Hilton
Paris Hilton còn tái hiện tạo hình kinh điển của "công chúa nhạc pop" Britney Spears trong MV Oops!…I Did It Again. Video: Instagram/ Paris Hilton
Ca sĩ Demi Lovato khiến fan thích thú khi hóa trang thành Poot - "người chị em sinh đôi" hư cấu của cô. Màn cosplay lấy cảm hứng từ meme (ảnh chế) nổi tiếng của nghệ sĩ năm 2015. Khi ấy, một fan đăng hình chụp Demi bị phơi sáng quá mức lên Tumblr, đùa rằng người trong ảnh là "chị em song sinh đang bị nhốt dưới tầng hầm" của Demi. Ảnh: Instagram/ Demi Lovato
Demi Lovato trong vai Poot. Video: TikTok/ Demi Lovato
Rapper Megan Thee Stallion biến thành nhân vật Choso trong anime Jujutsu Kaisen. Ảnh: Instagram/ Megan Thee Stallion
Ca sĩ Janelle Monáe đóng hồn ma Betelgeuse trong phim kinh dị Beetlejuice Beetlejuicec. Ảnh: Instagram Janelle Monáe
Diễn viên Keke Palmer đóng giả nghệ sĩ Snoop Dogg. Con trai hai tuổi của cô hóa trang thành rapper Bow Wow.
Người mẫu bạch biến Winnie Harlow gợi nhớ cố danh ca Whitney Houston trong MV I Wanna Dance With Somebody. Ảnh: Instagram/ Winnie Harlow
Vũ công Charli D'Amelio tái hiện bộ váy huyền thoại của danh ca Cher tại Met Gala năm 1974. Ảnh: Instagram/ Charli D'Amelio
Kim Kardashian đeo râu và tóc giả để vào vai TikToker Guapõ, trong khi con gái North làm tóc xù giống Pink Cardigan - em trai của Guapõ. Mẹ của Kim - bà Kris Jenner - đóng vai Chrissy G, mẹ của hai anh em. Cả ba nhân vật là influencer (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) yêu thích của North. Video: TikTok/ Kim and North
Phương Thảo