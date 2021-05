Sao phim 'Moonstruck' qua đời

MỹDiễn viên Olympia Dukakis - đoạt tượng vàng Oscar cho vai phụ trong "Moonstruck" - qua đời tại nhà riêng ở Manhattan ở tuổi 89, hôm 1/5.

Apollo Dukakis - anh trai diễn viên - cho biết bà qua đời do bệnh tuổi già. Những ngày cuối đời, bà được con cháu, người thân chăm sóc chu đáo.

Thông tin diễn viên qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ đau buồn. Trên Twitter, diễn viên Viola Davis viết: "Bà là một diễn viên xuất sắc, người luôn giúp các đồng nghiệp tỏa sáng. Bà khiến mọi người thật vui khi làm việc cùng. Mong bà yên nghỉ". Ca sĩ kiêm diễn viên Cher cho biết vừa trò chuyện với Olympia Dukakis cách đây ba tuần. Cả hai từng đóng mẹ con trong Moonstruck và có quan hệ thân thiết ngoài đời.

Dukakis trong căn hộ của mình ở Manhattan vào năm 2004. Ảnh: The New York Times.

Olympia Dukakis sinh năm 1931 tại Lowell, Massachusetts. Bà tốt nghiệp ngành Vật lý trị liệu, Đại học Boston. Sau thời gian dài làm việc trong ngành này, bà nhận thấy không phù hợp nên chuyển sang học sân khấu.

Bà lần đầu xuất hiện trên khấu năm 1956, trong vở nhạc kịch Outward Bound ở Maine. Sau đó, bà chuyển tới New York và tham gia vở The Breaking Wall. Ở lĩnh vực phim ảnh, bà lần đầu đóng phim truyền hình vào năm 1962 - Dr. Kildare. Phim điện ảnh đầu tiên của bà là Lilith (1964), vai một bệnh nhân tâm thần.

Trong suốt sự nghiệp, bà tham gia hơn 130 vở kịch, 60 phim điện ảnh, 50 phim truyện hình. Bà thường hóa thân người mẹ, bà như: mẹ của Dustin Hoffman trong John and Mary (1969), mẹ của Joseph Bologna trong Made for Each Other (1971), vai góa phụ trong Steel Magnolias (1989), mẹ của Kirstie Alley trong ba phần phim Look Who's Talking (1989-1993), Anna Madrigal - bà chủ nhà chuyển giới trong Tales of the City, bà Dolly trong Sinatra (1992)...

Bà ghi dấu ấn với vai mẹ của Loretta (Cher) trong Moonstruck (Ánh trăng độc ác) năm 1987. Phim thuộc thể loại hài lãng mạn, kể về Loretta Castorini - góa phụ trẻ người Mỹ gốc Ý (Cher đóng). Cuộc sống cô bị đảo lộn khi phải lòng anh trai của chồng (Nicolas Cage). Dukakis hóa thân Rose - mẹ Loretta, người hiểu biết và đưa ra nhiều lời khuyên phù hợp cho con gái. Vai diễn mang về cho bà giải "Nữ phụ xuất sắc" tại Oscar 1988 và loạt giải thưởng khác.

Olympia Dukakis trong bộ phim "Moonstruck" năm 1987. Ảnh: MGM.

Trên The New York Times năm 2014, bà cho biết thường vào vai lớn tuổi do chất giọng khàn đặc trưng. Những năm cuối đời, bà vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Not to Forget - bộ phim cuối cùng của Olympia Dukakis dự kiến ra mắt vào cuối năm.

Bà có cuộc hôn nhân hạnh phúc với diễn viên Louis Zorich. Họ có ba con, bốn cháu. Ngoài vai trò diễn viên, bà là đạo diễn, nhà sản xuất, nhà hoạt động xã hội.

Hiểu Nhân