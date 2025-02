Sao phim 'Anora' thắng giải BAFTA 2025

AnhMikey Madison - diễn viên phim 18+ "Anora" - vượt minh tinh Demi Moore để thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc BAFTA 2025.

Lễ trao giải diễn ra tối 16/2 giờ London (sáng 17/2 giờ Hà Nội). Theo Variety, giới chuyên môn bất ngờ khi Mikey Madison được xướng tên, do trước đó Demi Moore - nữ chính phim kinh dị thể xác The Substance - được đánh giá là ứng viên hàng đầu, từng đoạt Quả Cầu Vàng và Critics' Choice Awards 2025.

Mikey Madison ở lễ trao giải BAFTA 2025. Ảnh: Reuters

Trên sân khấu, Mikey Madison nói sốc khi chiến thắng, xúc động cảm ơn êkíp và những người đã hỗ trợ cô. Phim Anora còn đoạt thêm hạng mục Tuyển diễn viên (Casting). Còn The Substance nhận giải Trang điểm và làm tóc xuất sắc.

Anora thuộc thể loại hài kịch, xoay quanh vũ công thoát y người Mỹ tên Ani (Mikey Madison) kết hôn với Ivan (Mark Eydelshteyn), con trai một nhà tài phiệt người Nga. Câu chuyện cổ tích thời hiện đại gặp phải trở ngại khi cha mẹ nam chính đáp chuyến bay tới Mỹ để buộc cả hai hủy hôn.

Màn trình diễn của Mikey được giới chuyên môn đánh giá tích cực. Trang Collider nhận định diễn viên biến hóa diễn xuất qua ánh mắt và biểu cảm gương mặt. Cây bút Peter Bradshaw của Guardian cho rằng tài hóa thân của cô góp phần tạo thành công cho tác phẩm.

Mikey Madison trong phim "Anora". Ảnh: NEON

Mikey Madison, 26 tuổi, sinh ở Los Angeles (Mỹ) trong gia đình người Do Thái. Theo Vulture, trước khi đến với diễn xuất, cô theo đuổi môn đua ngựa. Năm 14 tuổi, Madison từ bỏ môn thể thao để thử sức nghệ thuật, có được vai diễn trong một số phim ngắn như Retirement (2013), Pani's Box (2013) và Bound for Greatness (2014). Năm 2019, Mikey ghi dấu ấn trong Once Upon a Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino. Cô đóng kẻ sát nhân Sadie Atkins, thuộc băng đảng "gia đình Manson".

Giải quan trọng nhất BAFTA - Phim hay nhất - thuộc về Conclave của đạo diễn Edward Berger. Ngoài ra, dự án giành thêm ba giải trong 12 đề cử gồm Phim Anh xuất sắc, Kịch bản chuyển thể hay nhất và Biên tập phim xuất sắc.

Tác phẩm hiện được đánh giá là ứng viên tiềm năng của mùa giải năm nay, tranh tượng vàng Phim xuất sắc Oscar 2025. Phim lấy chủ đề tôn giáo, dựa trên tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 2016 của tác giả Robert Harris, kể về Hồng y Thomas Lawrence (Ralph Fiennes) tổ chức một mật nghị hồng y để bầu giáo hoàng tiếp theo sau khi giáo hoàng hiện tại qua đời vì lên cơn đau tim. Ông điều tra những bí mật và vụ bê bối về từng ứng cử viên.

Michael Phillips của tờ Chicago Tribune nhận xét dự án mang đến nhiều chi tiết hấp dẫn về tham vọng và sự lừa dối. Diễn xuất của dàn ngôi sao Ralph Fiennes, Stanley Tucci hay John Lithgow lẫn kỹ thuật ghi hình được nhận xét tích cực.

Trailer 'Conclave' Trailer "Conclave". Video: Focus Features

Hạng mục Nam chính xuất sắc gọi tên tài tử Adrien Brody của phim The Brutalist. Trên sân khấu, diễn viên phát biểu: "Bộ phim này nói về ý nghĩa của việc theo đuổi mục tiêu. Và tôi nghĩ rằng đó là điều mà nhiều người trong chúng ta có thể đồng cảm".

Tác phẩm còn thắng giải Đạo diễn xuất sắc cho Brady Corbet. Kịch bản về kiến trúc sư Do Thái László Toth (Adrien Brody đóng) và vợ Erzsébet (Felicity Jones) trốn khỏi châu Âu sau Thế chiến II và xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ. Ban đầu, gia đình Toth phải làm việc quần quật trong cảnh nghèo đói, nhưng sau đó Toth gặp Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), người giao cho anh thiết kế một dự án kiến trúc.

Phim liên kết nhiều chủ đề phức tạp như nỗi đau của người Do Thái, góc khuất của giấc mơ Mỹ và rạn nứt hôn nhân. Rotten Tomatoes bình luận: "Kịch bản giàu cảm xúc kết hợp diễn xuất ấn tượng của Adrien Brody, The Brutalist là tác phẩm tuyệt vời khi kể về số phận của người nhập cư".

Trailer 'The Brutalist' Trailer "The Brutalist". Video: A24

Emilia Pérez, Wicked, A Real Pain, Dune: Part Two và Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl đều thắng hai giải cho mỗi phim. Tuy nhiên, A Complete Unknown - có Timothée Chalamet đóng chính - không giành được giải nào trong số sáu đề cử.

>>> Danh sách thắng giải BAFTA 2025

BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh, được xem như "Oscar nước Anh". Lễ trao giải lần thứ 78 tổ chức vào ngày 16/2 tại Royal Festival Hall, London (Anh). Tài tử người Scotland David Tennant - nổi tiếng với series Doctor Who - tiếp tục dẫn chương trình. Năm ngoái, Oppenheimer của Christopher Nolan là phim xuất sắc BAFTA lần thứ 77.

Quế Chi (theo Variety, Reuters)