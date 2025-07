Sao 'Phép thuật' Julian McMahon qua đời

Diễn viên người Australia - Julian McMahon, đóng vai Cole Turner trong "Phép thuật" - qua đời ở tuổi 56 vì bệnh ung thư.

Theo Deadline, vợ của Julian McMahon - diễn viên Kelly Paniagua - cho biết anh qua đời ngày 2/7 sau thời gian âm thầm chiến đấu bệnh tật, không tiết lộ thêm chi tiết.

Cô nói với trang tin: "Với trái tim rộng mở, tôi muốn chia sẻ với thế giới này rằng người chồng dấu yêu của tôi - Julian McMahon - ra đi thanh thản trong tuần này sau quá trình nỗ lực dũng cảm vượt qua bệnh ung thư. Julian yêu cuộc sống, yêu gia đình. Anh ấy yêu quý những người bạn. Anh ấy cũng yêu công việc và người hâm mộ. Điều ước sâu sắc nhất của anh là mang niềm vui đến nhiều mảnh đời. Mong nhận sự hỗ trợ trong thời gian này, cho phép gia đình chúng tôi được đưa tiễn anh ấy trong sự riêng tư. Chúng tôi cũng cầu chúc những ai từng được Julian mang đến niềm vui, hãy tiếp tục tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Chúng tôi biết ơn những kỷ niệm này".

Julian McMahon đóng phim "Phép thuật" từ năm 2000 đến 2005. Ảnh: The WB

Julian McMahon sinh năm 1968, là con trai của cựu thủ tướng Australia - William McMahon. Anh bắt đầu sự nghiệp với công việc người mẫu, sau đó chuyển sang đóng một số phim truyền hình của Australia cuối thập niên 1980. Tên tuổi của anh được nhiều người biết đến hơn khi thủ vai Cole Turner trong series Phép thuật (Charmed). Nhân vật mang nửa dòng máu người và quỷ, là chồng của Phoebe Halliwell (Alyssa Milano đóng) - em út của bộ ba chị em phù thủy.

Công việc tiếp tục thăng tiến khi McMahon được chọn vào vai tiến sĩ phản diện Doom trong hai phần Fantastic Four (2005, 2007). Năm 2005, anh nhận đề cử Nam chính xuất sắc tại giải Quả Cầu Vàng cho series Nip/Tuck. Dự án mới nhất của anh là The Residence, ra mắt trên Netflix hồi tháng 3 nhưng bị hủy sau mùa một. Lần cuối diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ là tại Liên hoan phim và truyền hình SXSW ngày 10/3. Khi đó, anh tham gia cùng bạn diễn Nicolas Cage để quảng bá bộ phim The Surfer.

Trước khi cưới Kelly Paniagua, anh trải qua hai cuộc hôn nhân. Hai vợ cũ của anh là ca sĩ đồng hương - Dannii Minogue - và diễn viên Baywatch Brooke Burns. Anh và Burns có một con gái là Madison Elizabeth McMahon, hiện 25 tuổi. McMahon kết hôn Paniagua năm 2014, không có con chung.

Phương Thảo (theo People)