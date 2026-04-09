Sao nữ WWE người Mỹ chấn thương lạ trên trán

MỹNữ đô vật Liv Morgan đăng tải hình ảnh vết sưng lớn trên trán sau một pha va chạm mạnh, làm dấy lên nguy cơ lỡ hẹn WrestleMania 42.

Sự cố xảy ra trong chương trình WWE Raw khi Morgan bị đối thủ

Stephanie Vaquer tấn công hậu trường. Bị đẩy mạnh từ phía sau, Morgan va chạm trực diện đầu với Roxanne Perez và ngã xuống sàn. Âm thanh va đập lớn đến mức có thể nghe rõ trên sóng truyền hình.

Sau đó, Morgan tiếp tục bị quật mạnh và đẩy về phía màn hình thiết bị. Hệ quả là một khối sưng lớn xuất hiện ngay giữa trán cô.

Cả Morgan và Perez, vì thế, phải tham gia quy trình theo dõi chấn động não của WWE. Điều này đồng nghĩa với việc hai đô vật bị tạm dừng thi đấu, theo dõi y tế chặt chẽ và phải nghỉ ít nhất 48 giờ.

Sự cố xảy ra vào thời điểm nhạy cảm, khi Morgan sắp đấu trận quan trọng nhất sự nghiệp tại WrestleMania 42 diễn ra ở Las Vegas ngày 18-19/4, nơi cô đối đầu nhà vô địch thế giới Stephanie Vaquer.

Nếu bị xác định chấn động não hoặc không được cấp phép y tế, khả năng cô vắng mặt tại sự kiện là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây sẽ là cú sốc lớn, bởi WrestleMania được xem là sân khấu quan trọng nhất trong năm và là cơ hội hiếm có trong sự nghiệp của nữ đô vật 31 tuổi.

Hiện chưa có kết luận chính thức về tình trạng chấn thương của Morgan. Tuy nhiên, việc cô chủ động đăng tải hình ảnh có thể là tín hiệu tích cực, mang lại hy vọng cho người hâm mộ trước thềm sự kiện lớn.

Sao nữ WWE Liv Morgan lộ vết sưng lớn trên trán Liv Morgan bị đẩy mạnh từ phía sau, khiến vùng trán sưng lớn.

Liv Morgan, tên thật Gionna Jene Daddio, sinh năm 1994, là đô vật và diễn viên người Mỹ, hiện thi đấu cho WWE trong chương trình WWE Raw. Cô là thành viên của nhóm The Judgment Day.

Gia nhập WWE từ năm 2014, Morgan bắt đầu tại hệ thống đào tạo trước khi được đôn lên đội hình chính năm 2017, từng góp mặt trong nhóm The Riott Squad. Sau khi nhóm tan rã, cô chuyển sang thi đấu đơn và dần khẳng định tên tuổi.

Trong sự nghiệp, Morgan từng hai lần giành đai vô địch thế giới nữ, bốn lần vô địch đồng đội nữ WWE (cùng Raquel Rodriguez). Cô cũng là người chiến thắng trận tranh Money in the Bank 2022, đăng quang Royal Rumble 2026, đồng thời sở hữu danh hiệu Crown Jewel nữ đầu tiên năm 2024.

WrestleMania 42 (còn được quảng bá là WrestleMania Vegas) là sự kiện đấu vật lớn nhất năm 2026 do WWE tổ chức, diễn ra trong hai ngày 18-19/4 tại sân Allegiant, Las Vegas. Đây là kỳ WrestleMania thứ 42 trong lịch sử, quy tụ các đô vật từ hai thương hiệu WWE Raw và WWE SmackDown.

Ban đầu, sự kiện dự kiến tổ chức tại Caesars Superdome (New Orleans), nhưng sau đó được chuyển về Las Vegas và lùi lịch một tuần, nhờ sức hút thương mại lớn từ WrestleMania năm trước.

WrestleMania 42 đánh dấu lần thứ ba sự kiện này diễn ra tại Las Vegas sau các năm 1993, và 2025 đồng thời là lần hiếm hoi diễn ra liên tiếp hai năm tại cùng một địa điểm.

Sự kiện năm nay cũng có điểm mới khi lần đầu được phát trực tiếp trên hệ thống của ESPN tại Mỹ. Cựu đô vật nổi tiếng John Cena dự kiến đảm nhận vai trò người dẫn chương trình.

Hồng Duy (theo Bild)