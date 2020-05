Sao nữ trong top 3 thế giới đấu golf từ thiện

Hàn QuốcKo Jin Young sẽ đọ tài Park Sung Hyun trong sự kiện Hyundai Card Super Match trên sân SKY72 Ocean ở Incheon ngày 24/5.

Cả hai đều xuất thân và mang quốc tịch xứ kim chi. Khi bảng xếp hạng nữ thế giới – Rolex Rankings tạm đóng băng vì dịch bệnh hồi 16/3, Ko giữ ngôi đỉnh, còn Park đứng thứ ba.

Ko và Park sẽ tranh quỹ thưởng 82.000 USD. Người thắng chung cuộc được quyền chọn tổ chức từ thiện thụ hưởng toàn bộ số tiền này. Bên cạnh phần đấu chính, họ còn có cơ hội kiếm thêm tiền từ thiện ở nội dung phụ. Đó là mỗi golfer sẽ chỉ định hai hố nhà và phần thắng mỗi hố sẽ được thêm 8.200 USD. Vì quan ngại Covid-19, màn đối đầu tay đôi sẽ cấm cửa khán giả thực địa.

Poster quảng bá màn so tài Ko vs Park ở sự kiện Hyundai Card Super Match.

Sân SKY72 Ocean từng là địa điểm thi đấu KEB Hana Bank Championship thuộc LPGA Tour trong giai đoạn 2008-2018.

Park đang đánh KLPGA Championship được tổ chức đấu kín, khởi tranh ngày 14/5. Góp mặt tại giải này cũng có hai golfer thuộc top 10 Rolex Rankings gồm hạng sáu Kim Sei Young và người chốt top Lee6 Jeongeun. Việc dự sự kiện major của golf nữ chuyên nghiệp nội địa giúp ba ngôi sao này có dịp khởi động trong môi trường thành tích cao sau ba tháng gác gậy vì dịch bệnh. Họ dự kiến trở lại LPGA Tour vào ngày 15/7 tại Dow Great Lakes Bay Invitational.

Hyundai Card Super Match là sự kiện golf từ thiện kết hợp giải trí qua truyền hình thứ ba được tổ chức trong tháng 5. Hai sự kiện còn lại gồm "Driving Relief" trên sân Seminole vào ngày 17/5 và "The Match: Champions for Charity" ở Medalist Golf Club vào ngày 24/5. Sự kiện đầu theo thể thức skin game đồng đội thưởng 3 triệu USD, với cặp Rory McIlroy – Dustin Johnson đấu Rickie Fowler-Matthew Wolff. Còn trong The Match kỳ 2, Phil Mickelson- Tom Brady chọi cặp Tiger Woods-Peyton Manning để giành quyền tặng 10 triệu USD cho tổ chức cứu trợ Covid-19.

Quốc Huy (theo Golf Digest)