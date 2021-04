Sao nữ Hàn qua đời ở tuổi 23

Jo Hana, diễn viên 23 tuổi Hàn Quốc, tự tử vì mất niềm tin, chán nản trong công việc.

Theo Chosun ngày 25/4, Jo Hana để lại thư tuyệt mệnh. Trên Instagram, một người bạn của Jo Hana tiết lộ cô bị người quen lừa 2 triệu won (41 triệu đồng). Bạn của diễn viên cho rằng sự việc khiến Jo Hana tuyệt vọng, đẩy cô đến cảm xúc tiêu cực, dẫn đến cái chết.

Jo Hana trong chương trình của KBS năm 2019. Ảnh: KBS.

Jo Hana gia nhập làng giải trí năm 2019, từng đóng một số vai nhỏ, tham gia chương trình Ask Anything của đài KBS. Trong show này, cô kể sinh ra trong gia đình khó khăn. Cha cô nghiện cờ bạc, thường đánh đập mẹ. Sau khi cha mẹ ly dị, Jo Hana theo mẹ đi làm thuê, cuộc sống bấp bênh, nay đây mai đó. Năm 19 tuổi, cô mới được làm giấy khai sinh. Do vậy, Hana không thể đi học bình thường mà tự học, sau đó thi lấy chứng chỉ.

Trước khi gia nhập showbiz, Jo Hana làm việc ở quán bar, kiếm tiền phụ mẹ. Cô mong ước trở thành diễn viên giỏi nhưng ít cơ hội diễn xuất. Covid-19 càng khiến cuộc sống hai mẹ con khó khăn. Jo Hana từng lập một tài khoản Youtube để chia sẻ cuộc sống, giao lưu khán giả.

Như Anh