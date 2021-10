Sao 'Người thừa kế' vi phạm quy định chống dịch

Hàn QuốcChoi Jin Hyuk - đóng "Người thừa kế - cho biết xấu hổ, ngừng hoạt động để kiểm điểm vì uống rượu ở quán bar thời dịch,

Trưa 8/10, Starnews dẫn lời cảnh sát cho biết Choi Jin Hyuk bị bắt tối 6/10 vì vi phạm đạo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm khi uống rượu tại quán bar ở Samseoung-dong, Gangnam-gu, Seoul. Trong quán khi đó có 51 người bao gồm chủ quán, nhân viên và khách hàng. Quán bar hiện bị cấm kinh doanh theo quy định hạn chế áp dụng cho khu vực Seoul.

Tài tử Choi Jin Hyuk. Ảnh: Starnews

Đại diện công ty quản lý - Gtree Creative - nói diễn viên không biết quán bar kinh doanh bất hợp pháp trong thời dịch. Anh đến đó do người quen giới thiệu và nghĩ rằng trước 22h là được. Anh nói: "Sự thiếu hiểu biết và hành động sai trái trong thời dịch thật đáng xấu hổ, không có lý do nào bào chữa. Tôi cúi đầu xin lỗi công chúng. Tôi sẽ kiểm điểm sâu sắc và quyết tâm không lặp lại sai lầm nữa".

Tài tử rút khỏi show thực tế I Live Alone, My Little Old Boy, ngừng toàn bộ hoạt động. Trên Starnews, đại diện êkíp chương trình cho biết họ đang lên kế hoạch cắt, chỉnh sửa các cảnh quay có mặt của diễn viên.

Choi Jin Hyuk trong "Người thừa kế" Choi Jin Hyuk trong "Người thừa kế". Video: SBS

Choi Jin Hyuk tên thật là Kim Tae Ho, sinh năm 1985 tại Mokpo. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2006 sau khi giành được giải thưởng lớn tại chương trình thực tế Survival Star Audition của KBS. Anh được khán giả biết tới qua loạt phim Người thừa kế, Cửu gia thư, Cặp đôi oan gia...

Hiểu Nhân