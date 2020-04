Sao 'Người đàn bà đẹp' sau 30 năm

Thời trẻ, Richard Gere luôn được săn đón tại Hollywood, nhất là ở vai điển trai, hào hoa. Ông từng gặp biến cố năm 1974 khi đánh nhau với Sylvester Stallone và bị cắt vai ở The Lords of Flatbush. Nhưng sau đó, Gere dần khẳng định tên tuổi trong thập kỷ 1980. Một loạt phim của ông như American Gigolo (1980), An Officer and a Gentleman (1982) được đón nhận khả quan.

Pretty Woman giúp Gere nhận đề cử nam chính phim điện ảnh ở Quả Cầu Vàng. Năm 1999, tài tử được People bầu là "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới". Sự nghiệp của ông sau đó thăng hoa với vai chính trong Chicago - tác phẩm nhạc kịch giành giải Oscar "Phim xuất sắc" năm 2003.

Tài tử sinh năm 1949 theo đạo Phật lúc ngoài 20 tuổi, từng gặp Dalai Lama vào cuối thập niên 1970. Từ năm 2008, ông chủ yếu đóng các phim độc lập hoặc có kinh phí thấp.

Ngày 23/4, báo Âu Mỹ nói sao nam có con ở tuổi 70, cùng vợ - nhà hoạt động xã hội Alejandra Silva (cưới năm 2018). Ngoài ra, ông có hai con - lần lượt với Silva và vợ cũ Carey Lowell. Ảnh: Buena Vista Pictures/AFP.