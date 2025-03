Sao 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' qua đời

Jack Lilley - đóng vai người đánh xe ngựa và nhiều vai quần chúng suốt chín phần phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" - mất ở tuổi 91.

Trên Fox News ngày 21/3, con trai của diễn viên, Clint Lilley, cho biết bố "ra đi trong giấc ngủ bình yên" tại viện dưỡng lão thuộc Quỹ Điện ảnh và Truyền hình, California, hôm thứ tư tuần này. Anh nhận xét bố là người "độc nhất vô nhị", chứng kiến nhiều sự đổi thay của Hollywood sau hơn 70 năm cống hiến cho nền công nghiệp phim ảnh.

"Bố dạy chúng tôi phải nỗ lực làm việc để đạt được điều mình muốn, không có gì được trao sẵn", Clint nhắc lại lời dạy của diễn viên.

Diễn viên Jack Lilley trong vai người đánh xe ngựa trong "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Ảnh: NBC

Trên Instagram ngày 21/3, "cô bé Laura" Melissa Gilbert, 61 tuổi - đăng bài tưởng nhớ đồng nghiệp cũ, kể lại những kỷ niệm trên trường quay. "Đây là một trong những người tôi yêu mến nhất. Ông từng dạy tôi cưỡi ngựa, luôn kiên nhẫn với tôi. Ông chưa bao giờ nói lời từ chối mỗi khi tôi chạy ào đến chỗ ông và đòi cưỡi ngựa", Gilbert viết.

Diễn viên cho biết có dịp vô tình gặp ông tại phim trường Then Came Jones ở Big Sky Ranch năm 2002. Đây cũng là nơi quay Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Giây phút nghe Jack Lilley gọi mình, Gilbert nói cảm thấy thân thuộc như "đang ở nhà". Minh tinh viết: "Ông ấy đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Tôi thật may mắn khi được làm bạn với ông". Melissa Gilbert kết thúc bài đăng bằng trích dẫn của Shakespeare trong vở kịch Hamlet: "May flights of angels sing thee to thy rest" (Mong những thiên thần hát tiễn đưa người về nơi an nghỉ cuối cùng).

Melissa Gilbert trong tạo hình Laura. Ảnh: NBC

Bài viết nhận nhiều hàng trăm bình luận của khán giả yêu thích phim. Phần lớn người hâm mộ nói nhận ra Jack Clint dù không thuộc dàn nhân vật nổi bật, ấn tượng với ông trong những phân đoạn lái xe ngựa. Họ cũng ôn lại những cảnh khác khi ông đóng dân làng. Theo Entertainment Weekly, Jack Lilley tham gia 35 tập suốt chín mùa phim.

Một số tài khoản tri ân sự đóng góp lặng lẽ của Lilley, cho rằng ông cũng có vai trò lớn trong thành công của dự án. Nhiều fan cảm ơn Gilbert cho họ biết thông tin về diễn viên, gọi bài viết của bà là "lời tưởng niệm đáng mến cho người hùng thầm lặng của ngành phim".

Một cảnh quay khác của Jack Lilley trong phim. Ảnh: NBC

Jack Lilley sinh năm 1931 ở Texas, chuyển đến Los Angeles từ năm hai tuổi để tiện cho việc kinh doanh của gia đình. Khi ấy, bố ông cho các hãng phim thuê ngựa. Theo Hollywood Reporter, ông có công việc đầu tiên vào năm 14 tuổi, đóng vai quần chúng trong một phần của series Durango Kid. Sau đó, ông làm người quản lý ngựa trong loạt phim Francis the Talking Mules những năm 1940. Về sau, ông tham gia nhiều dự án với các vai nhỏ hoặc đóng thế. Theo USA Today, ông góp mặt và làm điều phối viên trong khoảng 280 phim đến nay.

Ngoài diễn viên, Jack Lilley là nhà huấn luyện động vật, hợp tác nhiều phim truyền hình viễn Tây như Gunsmoke (1961 - 1974), Wagon Train (1957 - 1965), Lawman (1971). Jack Lilley từng dạy tài tử Billy Crystal điều khiển ngựa trong City Slickers (1991).

Bên cạnh đó, ông thành lập công ty Movin’ On Livestock chuyên cung cấp động vật, đạo cụ cho các đoàn phim. Diễn viên kết hôn năm 1957. Vợ ông qua đời tháng 5/2024, thọ 95 tuổi. Cả hai có ba con trai và năm cháu nội.

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (tên gốc Little House) là loạt sách chín tập của nhà văn Mỹ Ingalls Wilder (1867 - 1957). Tám cuốn đầu xuất bản giai đoạn năm 1930 - 1940. Cuốn cuối cùng ra mắt năm 1971, sau khi tác giả đã qua đời. Tác phẩm viết dựa trên ký ức tuổi thơ của bà ở vùng trung tây nước Mỹ, thời cuối những năm 1800. Đến nay, sách bán được hơn 73 triệu bản.

Truyện được chuyển thể thành loạt phim nổi tiếng trên đài NBC, phát sóng chín mùa, từ năm 1974 đến năm 1983. Qua 204 tập phim, tính cách của từng nhân vật, cũng như mối quan hệ của họ, được khắc họa rõ nét, từ đó hé lộ bức tranh toàn cảnh về một gia đình bình dị miền đồng quê nước Mỹ cuối thế kỷ 19. Phim quy tụ nhiều ngôi sao truyền hình thời bấy giờ như Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Gilbert. Theo công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, series đến nay vẫn thu hút nhiều người xem, với 13,25 tỷ phút trên ứng dụng Peacock trong năm 2024.

Phim được chiếu lại nhiều lần trên các kênh truyền hình Mỹ cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, tác phẩm là tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.

‘Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên’ trailer Trailer "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Video: NBC

Phương Thảo (theo Fox News, Hollywood Reporter)