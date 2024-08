Sao 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' khổ sở vì chứng sợ tiếng ồn

Melissa Gilbert - đóng Laura Ingalls trong "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" - mắc chứng sợ tiếng ồn từ nhỏ, dễ tức giận trước âm thanh.

Trong cuộc phỏng vấn với People ngày 20/8, diễn viên cho biết hội chứng Misophonia (sợ âm thanh) khiến tuổi thơ bà trải qua nhiều khó khăn. Thời điểm quay phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, mỗi khi nghe các bạn diễn nhai kẹo cao su hay gõ ngón tay lên bàn, bà chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.

"Nếu nghe các âm thanh đó, mặt tôi sẽ đỏ bừng còn mắt thì ngấn lệ. Tôi chỉ ngồi và cảm thấy vô cùng đau khổ, tội lỗi vì căm ghét tất cả người tạo ra tiếng động dù họ là những người tôi yêu thương. Đó thật sự là khoảng thời gian đen tối", diễn viên hồi tưởng.

Diễn viên Melissa Gilbert trong buổi phỏng vấn tại chương trình "Good Morning America" tháng 1. Ảnh: GMA

Khi còn nhỏ, gia đình của Gilbert luôn nghĩ bà khó tính, thường "liếc bố mẹ, ông bà và các anh chị em bằng đôi mắt đầy thù hận". Diễn viên nghĩ bản thân thô lỗ, cảm thấy tệ khi có thái độ không tốt với mọi người. Nhiều năm sau, Gilbert phát hiện tình trạng của mình là do chứng rối loạn thần kinh gây ra. Những người mắc Misophonia thường thấy cơ thể bức bối, cảm xúc bất ổn dẫn đến phản ứng tiêu cực khi nghe các tiếng ồn bình thường. "Tôi đã khóc khi biết về chứng bệnh và nhận ra mình không phải người xấu", bà nói.

Melissa Gilbert khi còn nhỏ trong phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Ảnh: IMDb

Bệnh không thuyên giảm ngay cả khi diễn viên trưởng thành và có gia đình. Gilbert cấm các con ăn kẹo cao su, ra dấu hiệu để bọn trẻ ngừng làm ồn khi bà khó chịu. Tình trạng càng nghiêm trọng khi bà bước vào thời kỳ mãn kinh. Minh tinh cho biết sự nhạy cảm và việc khó kiểm soát cơn giận đã ảnh hưởng mối quan hệ với người thân.

Dù biết về hội chứng, Gilbert vẫn không biết cách chữa trị cho đến khi tìm ra Trung tâm nghiên cứu Misophonia của khoa Y thuộc Đại học Duke vào năm ngoái. Bà đã gửi thư nhờ giúp đỡ trên website và được giám đốc trung tâm - tiến sĩ Zach Rosenthal - phản hồi, nói diễn viên không đơn độc.

Melissa Gilbert trải qua 16 tuần chữa trị chuyên sâu bằng liệu pháp nhận thức hành vi (cognitive behavioral therapy - CBT). Bà cho biết căn bệnh thuộc vấn đề cảm xúc, liên quan đến khả năng tự điều chỉnh và tự kiểm soát. "Tôi nhận ra bản thân có thể vượt qua những cơn sóng nhưng chúng sẽ không bao giờ biến mất. Hiện tôi có tất cả công cụ giúp thoải mái và ít kích động hơn trước", diễn viên nói thêm.

Bà cũng tiết lộ phương pháp CBT giúp cuộc đời thay đổi hoàn toàn. Những người xung quanh không còn cảm thấy áp lực khi đến gần minh tinh. Giáng sinh năm ngoái, Gilbert đã tặng các con một món quà đặc biệt là những gói kẹo cao su. Giờ đây họ có thể thoải mái nhai kẹo, không sợ cơn giận của mẹ.

Melissa Gilbert, 60 tuổi, là diễn viên người Mỹ. Bà nổi tiếng với vai Laura trong bộ phim truyền hình Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Gilbert bắt đầu tham gia series năm 1974, khi chưa tròn 10 tuổi. Nhân vật của bà là cô bé sinh ra trong gia đình nghèo đông con, giàu lòng nhân ái. Minh tinh từng giữ ghế chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Mỹ từ năm 2001 tới 2005.

Bà trải qua ba cuộc hôn nhân và có hai con với hai người chồng đầu tiên. Hiện bà sống cùng chồng thứ ba - diễn viên Timothy Busfield tại ngoại ô New York. Tháng 5/2022, Melissa Gilbert ra mắt tự truyện Back to the Prairie (Trở lại thảo nguyên), nói về quyết định bỏ phố về quê.

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên trích đoạn Trích đoạn "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Video: NBC

Phương Thảo (theo People)