Sao ngồi cách xa ở lễ trao giải Baeksang

Hàn QuốcCác sao được sắp xếp ngồi xa nhau phòng dịch khi dự lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 56, chiều 5/6.

Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang Arts Awards 2020 diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc tế ở Gyeonggi, quy tụ hàng loạt ngôi sao: Lee Byung Hun, Kim Hee Ae, Kim Hye Soo, Hyun Bin, Son Ye Jin, Jo Jung Suk, Gong Hyo Jin...

Để đảm bảo an toàn thời dịch, các nghệ sĩ được sắp xếp ngồi xa nhau, thay vì bàn tiệc tròn như mọi năm. Khi người thắng cuộc ở các hạng mục lên nhận giải, thay vì ôm, bắt tay chúc mừng, họ chỉ ngồi yên vỗ tay cổ vũ. Trên Vlive, khán giả Ji Na bình luận: "Không khí buồn tẻ và xa cách hơn hẳn so với mọi năm. Nhưng thực hiện giãn cách lúc này là tốt nhất, cần đặt an toàn của nghệ sĩ lên trên hết".

Các nghệ sĩ ngồi cách xa nhau trong lễ trao giải Baeksang. Ảnh: Vlive.

Ngoại trừ nghệ sĩ tham dự, toàn bộ nhân viên trong sự kiện đeo khẩu trang. Các xe chở nghệ sĩ tiến vào nơi tổ chức sự kiện đều được phun thuốc diệt khuẩn theo đúng quy định. Trên thảm đỏ, ngoài bộ ba MC, các nghệ sĩ đều xuất hiện đơn lẻ, thay vì đi theo cặp, đoàn phim như trước. Diễn viên hài Ahn Young Mi còn đeo khẩu trang lên thảm đỏ. Sự kiện cũng không có khán giả tham dự.

Trong lễ trao giải, năm sao nhí Kim Joon, Choi Yuri, Kim Gyu Ri, Kim Kang Hoon, Jung Hyun Joon trình diễn tiết mục "The Things We Took For Granted" (Những điều hiển nhiên) do Lee Juck sáng tác, nói về cuộc sống trước và trong dịch. Trên sân khấu, các bé đứng xa nhau. Màn hình chiếu khoảnh khắc rạp phim đóng cửa, nghệ sĩ làm việc thời dịch... khiến Kim Hee Ae, Jo Jung Suk... rơi nước mắt vì xúc động.

Sao Hàn ngồi cách xa trong lễ trao giải Tiết mục "The Things We Took For Granted" do các diễn viên nhí trình diễn. Video: jTBC.

Dịch bệnh khiến làng giải trí Hàn bị ảnh hưởng lớn. Vài tháng qua, hàng loạt hệ thống rạp đóng cửa, nhiều sự kiện giải trí, quảng bá, phát hành phim bị hủy, chuyển sang phát trực tuyến. Hiện tình hình chưa được cải thiện do Hàn Quốc vừa tái áp đặt hàng loạt biện pháp giãn cách xã hội khi số ca nhiễm nCoV mới tăng kỷ lục.

Hiểu Nhân