Sao ngoại theo đuổi họa tiết da báo

Hôm 12/3, Bella Hadid xuống phố với quần jeans ống đứng, áo khoác da và túi Loewe giá 4.550 USD (119,6 triệu đồng). Người mẫu tạo điểm nhấn cho bộ đồ cổ điển bằng đôi giày cao gót họa tiết da báo. Ảnh: Backgrid
Cùng thời điểm, Harry Style cũng chọn họa tiết da báo với túi xách của nữ. Ảnh: Backgrid
Họa tiết da báo là một trong những xu hướng hot năm nay được giới yêu thời trang đón nhận. Phong cách mang vẻ kinh điển, giúp người mặc trở nên sang trọng. Ngoài Bella và Harry, diễn viên Sofia Vergara cũng theo đuổi mốt này với bộ đầm quây ngực tại sự kiện gây quỹ cho Quỹ Nghiên cứu Ung thư Phụ nữ California, hôm 12/3. Ảnh: Celebmafia
Tháng 1, Jennifer Lawrence đạp xe xuống phố trong chiếc áo khoác màu nâu và quần jeans. Ảnh: Backgrid
Diễn viên ưa chuộng họa tiết này, sắm nhiều kiểu dáng để tiện thay đổi. Cô thường kết hợp chúng với quần ống đứng hoặc ống rộng, giày bệt. Ảnh: Backgrid
Đầu năm, Dakota Johnson đến dự show Haute Couture Xuân Hè 2026 của Valentino. Cô phối quần ren với áo họa tiết da báo, sơ mi đính lông vũ. Ảnh: Vogue
Tại một sự kiện tháng 2, Paris Hilton ghi điểm với váy xẻ ngực sâu phối áo trong suốt.
Ca sĩ Dua Lipa thể hiện phong cách sexy với áo corset và quần cạp trễ. Ảnh: Instagram Dua Lipa
Phong cách mặc cả bộ đồng điệu từ áo tới quần và giày của Jennifer Lopez trên đường phố New York. Ảnh: GC Images
Trang phục đường phố thoải mái và phóng khoáng của diễn viên Sienna Miller, gồm quần legging, áo sweatshirt và dép xỏ ngón. Ảnh: GC Images
Sao Mai