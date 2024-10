Sao ngoại 'biến hình' trong lễ hội ma quỷ

Theo ET, màn hóa trang thành Mariah Carey của ngôi sao truyền hình Mỹ Angela Simmons đang gây sốt. Người đẹp diện áo quây ngực, tạo dáng với chú bướm đậu trên tay. Cô còn mô phỏng trang bìa Memoirs of an Imperfect Angel năm 2009 của thần tượng. Ảnh: Instagram Angela Simmons