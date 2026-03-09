Sao nam theo đuổi mốt giày búp bê

Theo GQ, giày búp bê (ballet) đang là xu hướng được cả nam lẫn nữ ưa chuộng. Thiết kế bắt đầu phổ biến trong thời trang nữ từ những năm 1940. Tới năm 2020, giày búp bê dành cho nam bắt đầu được Bode, Dries Van Noten và Jil Sander lăng xê. Từ năm ngoái tới nay, Celine gia nhập xu hướng với kiểu ballet thắt nơ cho nam giới. Officine Générale tập trung vào giày da lộn. Maison Margiela tiếp tục quảng bá những đôi giày tabi dáng ballet.

Kiểu dáng này còn được Adidas, Puma, Louis Vuitton, Simone Rocha kết hợp với giày thể thao, tạo thành sneaker ballet hay sneakerina.