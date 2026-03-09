Sao nam theo đuổi mốt giày búp bê

Theo GQ, giày búp bê (ballet) đang là xu hướng được cả nam lẫn nữ ưa chuộng. Thiết kế bắt đầu phổ biến trong thời trang nữ từ những năm 1940. Tới năm 2020, giày búp bê dành cho nam bắt đầu được Bode, Dries Van Noten và Jil Sander lăng xê. Từ năm ngoái tới nay, Celine gia nhập xu hướng với kiểu ballet thắt nơ cho nam giới. Officine Générale tập trung vào giày da lộn. Maison Margiela tiếp tục quảng bá những đôi giày tabi dáng ballet.
Kiểu dáng này còn được Adidas, Puma, Louis Vuitton, Simone Rocha kết hợp với giày thể thao, tạo thành sneaker ballet hay sneakerina.
Nhiều người nổi tiếng ủng hộ mốt này, trong đó có Harry Styles. Cuối tháng 2, khi dự lễ trao giải BRIT, anh diện cả bộ của Chanel thuộc bộ sưu tập Métiers d’Art 2026, phối giày ballet đen và tất trắng. Ảnh: Backgrid
Trên sân khấu Grammy 2026, ca sĩ cũng chọn một thiết kế màu xanh bạc hà thắt nơ của Victor VIRGILE. Ảnh: AFP
Không chỉ dùng khi đi sự kiện, Harry Styles còn mang kiểu giày trong đời thường. Trên Vogue, anh cho biết thích "chơi đùa" với thời trang, phá vỡ các ranh giới và thích thiết kế này vì chúng đem lại vẻ thoải mái. Ảnh: Backgrid
Tại buổi ra mắt Happy Gilmore 2 tại New York tháng 7/2025, Bad Bunny mang thiết kế lấy cảm hứng từ giày múa, phối blazer và quần short bermuda. Ảnh: Variety
Tại Film Independent Spirit Awards 2025, diễn viên Justice Smith diện phong cách thập niên 1970, tạo sự khác biệt bằng đôi giày nữ. Ảnh: FN
Phong cách đường phố của ASAP Rocky với đôi Mary Jane ăn ý quần lửng da cao cấp. Rapper tạo phong cách bằng túi Louis Vuitton cỡ đại. Ảnh: Backgrid
Diễn viên Colman Domingo mang giày ballet của Valentino khi tới dự lễ trao giải SAGs 2025. Ảnh: FN
Thay vì loafer, cầu thủ Mỹ Russell Westbrook mang giày ballet với áo khoác kiểu Chanel và quần họa tiết paisley. Ảnh: Instagram nicoleellemakeup
Người mẫu Richard Biedul dùng giày da lộn màu cam làm điểm nhấn cho trang phục cơ bản. Ảnh: Instagram Richard Biedul
