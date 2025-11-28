Sao 'Mỹ nhân tâm kế': Tôi tù túng trong hôn nhân

Tôn Phi Phi, diễn viên Trung Quốc đóng "Mỹ nhân tâm kế", cho biết đau khổ vì hôn nhân ngột ngạt.

Trên Ifeng, diễn viên 44 tuổi lần đầu nói cuộc sống hôn nhân với chồng cũ họ Sử. Cô hoàn tất thủ tục ly dị trong tháng 11, sau 11 năm cưới. Trước đó, vợ chồng ly thân nhiều năm.

Hai người đến với nhau nhưng chưa tìm hiểu kỹ, dẫn đến mâu thuẫn ngay từ sau đám cưới. Theo cô, ông Sử không gánh vác kinh tế gia đình, thậm chí khi cần mua bàn chải đánh răng điện, ông cũng đề nghị Tôn Phi Phi trả thay.

Diễn viên Tôn Phi Phi. Ảnh: QQ

Ông thường trách móc "là vợ mà không tin tưởng chồng". Khi con gái chào đời, chồng cũ yêu cầu giám định vì cho rằng "con không giống bố". Dù kết quả thể hiện hai người là cha con, ông Sử vẫn hoài nghi.

Họ từng sống trong căn hộ mà Tôn Phi Phi mua trước khi cưới. Có lần mâu thuẫn, Tôn Phi Phi mở tủ lấy quần áo của ông Sử ném xuống đất, đuổi chồng cũ khỏi nhà. Từ đó, hai người chỉ gặp lại nhau ở tòa án để giải quyết thủ tục ly hôn.

Diễn viên nói không có một ngày vui vẻ trong cuộc hôn nhân cũ, cảm thấy ngôi nhà trở thành lồng trói buộc bản thân. Sau khi ly dị, Tôn Phi Phi như trút được gánh nặng.

Cô làm mẹ đơn thân, học phí của con mỗi năm là 150.000 nhân dân tệ (558 triệu đồng). Tôn Phi Phi tự cảm ơn bản thân trước đây nỗ lực làm việc, không tiêu hoang phí, dành phần lớn thu nhập để đầu tư. Hiện thu nhập của cô đến từ những khoản đầu tư trước đây. "Không nhiều, nhưng đủ để tôi duy trì cuộc sống của một người làm văn phòng bình thường", Tôn Phi Phi nói.

Tôn Phi Phi trong các phim truyền hình Tôn Phi Phi trên màn ảnh. Video: Bilibili

Bài học lớn nhất cô rút ra được là chấp nhận bản thân không hoàn hảo, bao dung với khiếm khuyết của mình. Theo diễn viên, ý nghĩa cuộc sống là trải nghiệm sự độc nhất vô nhị, chứ không phải theo đuổi sự hoàn hảo. Hiện cô ngừng tô vẽ bản thân là người ưu tú, hạnh phúc, chọn thể hiện mặt chân thật của mình.

Tôn Phi Phi lưu dấu ấn với nhiều phim cổ trang. Ảnh: QQ

Tôn Phi Phi sinh năm 1981 ở tỉnh Thiểm Tây, tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh. Thập niên 2000, cô thuộc nhóm sao nữ nổi bật màn ảnh Trung Quốc. Tôn Phi Phi đóng nhiều tác phẩm như Lý Vệ làm quan 2, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Thất kiếm hạ thiên sơn, Bích huyết kiếm, Sở Lưu Hương, Cung tỏa châu liêm. Trong Mỹ nhân tâm kế, Tôn Phi Phi đóng Thanh Ninh, hợp tác Lâm Tâm Như, Dương Mịch, Trần Lệ Khôn. Từ khi kết hôn năm 2014, diễn viên dần ít xuất hiện ở sự kiện giải trí.

Như Anh (theo Ifeng)