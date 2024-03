Sao Mỹ gốc Á diện đầm sequin của Công Trí

Diễn viên Mỹ gốc Á Awkwafina chọn bộ đầm xanh bạc hà đính sequin của nhà thiết kế Công Trí ở tiệc hậu Oscar 2024.

Tiệc hậu Oscar hôm 10/3 do tạp chí Vanity Fair tổ chức thường niên, được xem là một trong những bữa tiệc đẳng cấp nhất giới Hollywood. Đến sự kiện, Awkwafina ghi điểm với bộ đầm high-low thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2024 Công Trí ra mắt cuối năm ngoái. Cô kết hợp đầm cùng clucht màu champagne hiệu Rodo.

Awkwafina diện váy Công Trí với giày platform màu nude trên thảm đỏ tiệc hậu Oscar ở Los Angeles. Ảnh: Instagram Awkwafina

Công Trí cho biết Erica Cloud, stylist của Awkwafina, đã chọn mẫu này từ đầu năm sau khi xem các thiết kế mới của anh. So với bản gốc, nhóm của cô đã tinh chỉnh phần cổ nhằm hài hòa hơn với tỷ lệ cơ thể của người mặc. Theo RCFA, thiết kế đem tới diện mạo mới mẻ cho diễn viên, bởi trước đây cô thường mặc đầm dài chấm đất hoặc suit.

The Farewell Awkwafina trong "The Farewell". Video: A24

Awkwafina (tên thật Lâm Gia Trân), 35 tuổi, có bố là người Mỹ gốc Hoa, mẹ là người Mỹ gốc Hàn, là diễn viên, nghệ sĩ hài kiêm rapper. Cô trở nên nổi tiếng với vai diễn trong The Farewell năm 2019, được giới phê bình khen ngợi. Cô từng lồng tiếng cho The Angry Birds Movie 2, đóng Crazy Rich Asians, Oceans' 8, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Tạp chí Time chọn cô vào danh sách Time 100 Next dành cho những người nhiều khả năng gây ảnh hưởng lớn trong tương lai.

Công Trí, 45 tuổi, là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Thành lập thương hiệu từ năm 2009, anh chinh phục loạt sao đình đám thế giới như Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Rosé (Blackpink), Katy Perry, Rihanna, Zendaya. Những năm gần đây, các bộ sưu tập của anh được trình diễn ở Tokyo và New York Fashion Week. Nhà thiết kế chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2024.

Ý Ly