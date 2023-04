Sao Marvel bị cắt hợp đồng vì đánh người

Jonathan Majors bị công ty quản lý cắt hợp đồng, nhiều khả năng mất vai phản diện Kang của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Ngày 17/4, theo Variety, công ty quản lý nghệ sĩ Entertainment 360 chấm dứt hợp đồng với Jonathan Majors. Diễn viên cũng bị công ty quản lý truyền thông The Lede ngừng hợp tác hồi cuối tháng 3. Phía Majors và hai công ty không trả lời các câu hỏi từ truyền thông.

Jonathan Majors bị công ty quản lý chấm dứt hợp đồng. Ảnh: AFP

Theo Screen Rant, Marvel hiện chưa họp bàn về tương lai của Jonathan Majors với vai Kang - phản diện quan trọng bậc nhất của hãng trong giai đoạn tới. Diễn viên đã hoàn thiện khâu ghi hình cho series Loki mùa hai. Anh dự kiến tái xuất trong phim điện ảnh Avengers: The Kang Dynasty, phát hành năm 2015.

Tuy nhiên, một nguồn tin của CBR cho biết hãng siêu anh hùng đã có kế hoạch thay thế Jonathan Majors nếu cần thiết. Một trong số cái tên được nhắm đến là ngôi sao người Anh gốc Nigeria - Damson Idris.

Jonathan Majors bị bắt tại hiện trường ở New York hôm 25/3 với cáo buộc đã tấn công một phụ nữ 30 tuổi. Trước đó, Sở cảnh sát thành phố nhận được cuộc gọi 911 từ một căn hộ thuộc khu dân cư Chelsea - nơi "đang được điều tra sơ bộ". Nạn nhân nói với cảnh sát cô bị Jonathan quấy rối, sau đó được đưa vào bệnh viện với chấn thương ở đầu và cổ, sức khỏe hiện ổn định.

Đại diện của Jonathan Majors cho biết anh "không làm gì sai". "Chúng tôi đang chờ đợi anh được chứng minh vô tội và làm rõ vấn đề này", người đại diện nói.

Trailer "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" Trailer "Ant-Man 3". Video: Galaxy Links

Gần đây, Jonathan gây chú ý với các dự án Ant-Man 3, Creed 3. Sinh năm 1989, Jonathan lớn lên trong gia đình thuộc tầng lớp lao động, sống tại khu vực quân sự ở Texas do cha anh thuộc lực lượng Không quân Mỹ. Jonathan Majors từng định hướng bản thân trở thành một cầu thủ bóng bầu dục. Tuy nhiên, vào năm hai trung học, anh bị đuổi và chuyển đến một môi trường giáo dục khác. Tại đây, anh có cơ hội tiếp xúc những cuốn sách của Agatha Christie, Shakespeare và August Wilson, quyết tâm vào con đường diễn xuất, ghi danh vào Đại học Nghệ thuật Bắc Carolina.

Sau tốt nghiệp, diễn viên đóng chung với Christian Bale trong Hostiles năm 2017 và Matthew McConaughey trong White Boy Rick năm 2018. Năm 2019, tên tuổi Jonathan Majors mới thật sự được chú ý qua phim The Last Black Man in San Francisco. Các dự án tiếp nối như The Harder They Fall và Devotion đều được các nhà phê bình khen ngợi.

Trong Ant-Man 3 ra rạp hồi tháng 2, anh vào vai Kang - ác nhân ở thế giới lượng tử. Theo nguyên tác truyện tranh, Kang có thể dịch chuyển sang những dòng thời gian khác nhau để thiết lập lại kế hoạch thống trị thế giới của mình. Nhân vật lần đầu xuất hiện trên màn ảnh trong mùa một series Loki (2021), cũng do Jonathan Majors thủ vai. Kang dự kiến tái xuất trong nhiều phần phim điện ảnh sắp tới của Marvel, trở thành phản diện quan trọng nhất của hãng sau sự ra đi của Thanos.

Đạt Phan